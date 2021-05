Un Costone d’esperienza vince a Carrara 102-75 : conquistati i playoff

Vismederi Costone scende in campo per una partita decisiva. Questa sera, infatti, ha affrontato Audax Carrara, la vittoria sarebbe stata d’obbligo per fissare un traguardo importante per entrare nell’Olimpo delle quattro squadre che si avvieranno verso la fase dei playoff. Il Costone arrivava da tre vittorie di fila in questa fase di playoff e con la vittoria contro Carrara e una sconfitta della Mens Sana, i senesi potrebbero già essere automaticamente dentro ai playoff.

Ma la partita contro Carrara non è scontata, per quanto i giocatori dell’Audax arrivano con due punti dalla stagione 2020/2021 e una poul A molto difficile. Ma non è scontata la vittoria del Costone, anzi, tutt’altro. Inizia con tensione la partita il Costone ha difficoltà a reggere il ritmo di gioco di Carrara. Gli animi sono accesi, si sente l’importanza del match, soprattutto lo sentono Juliatto (Costone) e Giusti (Audax Carrara) che entrano in battibecco infiammato che costa ai due giocatori un fallo tecnico. Il Costone conclude il primo quarto sotto ma nel secondo tempo di gara riprende il ritmo e porta il punteggio in positivo lasciando Carrara indietro. Carrara che poi si riprenderà sui minuti finali infiggendo ai senesi tre triple micidiali che porteranno il risultato sul 45-39.

Il Costone cambierà mentalità all’inizio del terzo quarto di gara e da lì sarà solo un crescendo per i senesi che lasceranno i Carraresi indietro di oltre 10 punti. Bene Ondo Mengue, Pinna, Juliatto e Tognazzi che portanno a segno diversi punti incrementando il vantaggio della Vismederi Costone. Sotto stress i carraresi, soprattutto Giusti che, nonostante gli oltre 40 anni d’esperienza sul parquet non riesce a contenere le emozioni. Alla fine dell’ultimo quarto il tabellone segnerà 102 – 75. Vismederi Costone porta a casa due punti indispensabili per continuare il loro viaggio nella serie C Silver anche nei playoff.