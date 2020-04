Virus, l’Europa trova l’accordo sul “recovery fund”. L’Italia plaude

“Uno strumento del genere era impensabile fino ad adesso”. Con un videomessaggio lampo il premier Giuseppe Conte ha presentato lo strumento del Recovery Fund ottenuto al Consiglio europeo. “Renderà la risposta europea molto più efficace e solida – ha detto Conte -. Si tratta di un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che aiuterà i Paesi più colpiti dal Coronavirus. Qualcosa di simile era assolutamente impensabile fino a questo momento”.

“Il Consiglio europeo – ha affermato ancora il premier Conte nel suo videomessaggio – ha segnato una tappa importante nella storia del nostro continente. Il Recovery Fund è uno strumento necessario ed urgente, ed è un nuovo strumento, l’Italia è stata in prima fila a chiederlo. La nostra lettera firmata anche da altri otto Paesi è stata molto importante in questo senso. E’ un nuovo strumento che va ad aggiungersi a quelli già varati”.

Come spiega l’Ansa l’accordo prevederebbe “un fondo temporaneo e mirato per la ripresa, è questo il Recovery fund. Questa proposta è contenuta in un documento interno della Commissione europea. Nel documento viene indicato un pacchetto di iniziative destinato a integrare il bilancio pluriennale Ue e a mobilitare almeno 2000 miliardi di euro per ridare slancio alle economie colpite dalla crisi”.

“L’ammontare del Recovery Fund dovrebbe essere pari a 1.500 miliardi e dovrebbe garantire trasferimenti a fondo perduto ai Paesi membri. I trasferimenti a fondo perduto sono essenziali per preservare i mercati nazionali, parità di condizioni, e per assicurare una risposta simmetrica a uno shock simmetrico. Dovremmo dare chiaro mandato alla Commissione europea – questo avrebbe detto il premier italiano Giuseppe Conte durante l’Eurogruppo – di preparare il più presto possibile una concreta proposta per il Recovery Fund, fornendo un ‘ponte’ per anticipare le risorse quest’anno”.