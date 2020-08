Inizierà domani dalle 19.30 alle 23.30 ‘Music & Street Food’, l’evento organizzato dai commercianti di via dei Rossi per portare un po’ di vita, allegria e buona compagnia. Una serata in musica che percorrerà l’intera via grazie alle note del ‘Duo Jazz Giulio Stracciat e Franco Fabbrini’, ‘Dj Armos’ e ‘Dj Aldo Montinaro’.

Per informazioni sarà possibile consultare il programma al seguente link https://www.facebook.com/1638819396/posts/10220359204803749/?d=n