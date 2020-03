Coronavirus, due nuovi casi in provincia di Siena

Sono tre i nuovi casi per l’ Ausl Toscana sud est. In provincia d’Arezzo è risultato positivo un uomo di 77 anni di Foiano della Chiana attualmente ricoverato in malattie infettive all’Ospedale San Donato, contatto stretto di un caso già noto. In provincia di Siena sono positivi

una donna di Asciano e un uomo di Sovicille di 40 anni.Entrambi sono collegati ai casi di Chianciano e sono in isolamento domiciliare.

Nel comune di Sovicille a dare la notizia stamani è stato lo stesso municipio.”Si tratta di una persona già nota al Servizio di Prevenzione della ASL e già sottoposta a misure di quarantena per sorveglianza attiva- scrive il Comune-.. Si sta ricostruendo in queste ore la catena dei contatti avuti dalla persona con probabile contagio nelle due scorse settimane: questi ultimi saranno sottoposti, a loro volta, a misure di sorveglianza, ancorché asintomatici. Non ci sono motivi di particolare allarme, anche perché le condizioni di salute della persona non destano preoccupazione. La situazione è sotto il controllo delle autorità sanitarie”.

Il Comune ha inoltre ricordato ” a tutti di attenersi scrupolosamente alle misure già ampiamente indicate: uscire di casa il meno possibile, mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro, lavarsi spesso le mani e disinfettarle con gel, rimanere assolutamente presso la propria abitazione in caso di sintomi influenzali o di tosse e/o raffreddore avvertendo telefonicamente il proprio medico di base o la guardia medica. Soprattutto mantenere la calma, stiamo gestendo al meglio la contingenza”.

“Abbiamo un caso di positività a Sovicille – queste le parole del sindaco Gugliotti-. Invito a mantenere la calma perché le condizioni di salute della persona sono buone, la situazione è sotto controllo e stiamo gestendo la contingenza. Esorto altresì tutti ad esercitare la massima responsabilità nel rispetto della salute propria e altrui, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni ormai ampiamente note”.