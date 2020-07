Siena, Comune e precari della scuole preparano un documento per il Governo

continuano le proteste da parte dei docenti che in questi giorni si stanno riversando nelle piazze di tutta Italia per far sentire la loro voce al Governo, che ancora non sembra esprimersi chiaramente in merito ad un probabile, o meno, ritorno tra i banchi di scuola. Cosa ancora più importante: come verranno gestite le graduatorie dei docenti precari, numero che ad oggi si aggira introno ai 200mila. Questa mattina un secondo appuntamento a Siena in Piazza del Campo, i professori hanno incontrato il sindaco Luigi De Mossi, il quale ha promesso di stilare una lettera da far recapitare al Presidente del Consiglio.

“Una mattina proficua – ha detto Giacomo Vigni, professore e rappresentante dei precari senesi – l’incontro con il sindaco De Mossi ha prodotto grandi risultati e ci ha dato grande speranza. Speriamo che con questa lettera si accelerino i tempi di risposta da parte del Governo. Siamo i protagonisti di una situazione bruttissima: ad ora viviamo nell’incertezza totale, non sapendo come, dove e se verremo richiamati ad insegnare”.

Dall’Esecutivo poche risposte e poco chiare, come riferiscono i docenti precari, il ministro Azzolina in alcune dichiarazioni si era detta ottimista, assicurando un ritorno della lezione in presenza ed una assunzione in massa che avrebbe trovato occupazione a 78mila precari.

“Le parole della ministra ci sono sembrate esagerate e poco veritiere. La situazione che sta vivendo Siena non è così ottimista come vuole far credere Azzolina – continua Vigni -. Ci sono moltissimi problemi legati agli spazi delle scuole e, ad ora, non sappiamo come reperire nuove aule affinché venga assicurato un ritorno in presenza”.