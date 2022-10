Senesità. Racconti di vita vissuta: questo pomeriggio il nuovo libro di Senio Sensi

Questo pomeriggio alle 17.30 presso la Sala delle Lupe del Palazzo Comunale di Siena sarà presentato il nuovo libro di Senio Sensi dal titolo Senesità. Racconti di vita vissuta. Oltre all’Autore, interverranno Don Enrico Grassini, Simonetta Losi e Luca Luchini.

“Senesità” è un argomento discusso da sempre ma caduto in disuso forse perché troppi lo hanno legato alla crisi del Monte dei Paschi di Siena. L’autore cerca di dimostrare come questa particolare identità dei senesi abbia radici e motivazioni ben più profonde del legame con l’antica (sua?) Banca. Se la si vuol capire occorre svolgere una serena analisi antropologica e misurarsi con il presente ma soprattutto verificarne la possibilità di esistenza nel mondo futuro. C’è da riscoprirne i molti lati positivi e “quindi pensare ed agire senza sentirsi traditori del mondo o psicopatici con la sindrome di Peter Pan”. Il concetto di senesità è stato inquinato da quando è stato assunto da una parte politica (ma ci sono dei ripensamenti…) che ha tentato di inquadrarlo – assieme alle identità, alle tradizioni e alle radici – come un inaccettabile steccato mentale. Attraverso il racconto delle molte esperienze maturate nelle istituzioni senesi (Consiglio Comunale, Università per Stranieri, Monte dei Paschi) e nell’ambito delle storiche Contrade l’autore ripropone il concetto affermando che “essere cittadini del mondo non ci esime dall’essere prima di tutto buoni senesi” senza sentirsi né conservatori né provinciali.

Senio Sensi, senese, laureato in Scienze Politiche, ha ricoperto ruoli amministrativi nel Consiglio dell’Università per Stranieri di Siena, ai vertici locali e nazionali della Cisl bancari e, in Rappresentanza dello Stato, nel Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza Aziendale per i dipendenti del Monte dei Paschi di Siena. E’ stato Consigliere comunale DC tra la fine del 1980 e gli inizi degli anni ‘90 e poi candidato Sindaco nel 1997 per due liste civiche con appoggio di partiti e movimenti politici. Giornalista pubblicista, è stato Presidente del Gruppo Stampa senese ed ha collaborato con testate locali, nazionali e radiotelevisive senesi. Cofondatore e direttore del Periodico di storia, arte e cultura “Il Carroccio” dalla nascita (1985), fino all’ultimo numero del maggio 2018.Governatore della Nobile Contrada dell’Oca dal 1988 al 1996 e Amministratore Delegato (Area Immagine e Comunicazione) del Consorzio per la Tutela del Palio di Siena dal 2002 al 2012. Presidente della “Banda Città del Palio” dal 1996 al 2005. Ha svolto la propria carriera lavorativa presso il Monte dei Paschi di Siena, fino al grado di Dirigente, ricoprendo tra l’altro il ruolo di Addetto Stampa e di Segretario del Consiglio di Amministrazione del Credito Fondiario MPS spa. Ideatore di spettacoli teatrali aventi per oggetto la cultura senese é coautore di alcuni volumi, tra cui: “Visioni di Palio” (libro più DVD); “Tesori e Memorie di Contrada” (18 fascicoli) e “Siena allo specchio”, (due tomi relativi a città e Palio per gli anni 1968/1980). Fondatore e Direttore del Periodico di informazione e cultura “Idee Libere”, redatto per sei anni da alcuni detenuti della Casa di Reclusione di Ranza, San Gimignano. Insignito nel 1994 dal Concistoro del Monte del Mangia di medaglia d’oro per meriti civici.