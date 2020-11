Ristoratori, Giuseppe Caraglia: “La soprintendenza ha preso la sua decisione nel momento meno opportuno”

“Non capiamo la decisione, il momento è quello meno opportuno”, a parlare è Giuseppe Caraglia, socio del Te Ke Voi? e Al Volo, il nuovo locale appena aperto in via Pantaneto, durante la diretta di questa sera. E proprio dal nuovo locale partono le perplessità di Giuseppe, facendo riferimento alla soprintendenza di Siena che ha imposto ai titolari di togliere l’insegna del nuovo locale.

“Una decisione che ci lascia perplessi – ha detto Giuseppe – la mia non vuole essere una critica alla soprintendenza senese. Questa scelta, però, proprio non riusciamo a capirla e, soprattutto, arriva nel momento meno opportuno. Penso che scegliere di aprire un nuovo locale nel bel mezzo di un’emergenza sanitaria, dando lavoro alle persone, sia un gesto di grande coraggio. Se un organo che dovrebbe tutelare i lavoratori, come quello della soprintendenza, ci impedisce di mettere il simbolo identificativo del nostro locale come ci possiamo far notare dai clienti?”

Con questa incognita, Giuseppe Caraglia, lancia un messaggio di aiuto al Comune di Siena che, come fa sapere il titolare, si è sempre reso ben disponibile ad aiutare i ristoratori senese, per cercare di sciogliere questo nodo creatosi in un momento difficile per l’economia della città, come di tutto il Paese.

Niccolò Bacarelli

Gennaro Groppa

Di seguito la video intervista completa.