Pierpaolo Sileri a Siena per i vaccini della Robur

Pierpaolo Sileri questa sera ha voluto portare i saluti alla squadra di Siena, la Robur, che si è vaccinata in blocco all’hub del Palagiannelli. “Una squadra di calcio piena di ragazzi giovani si vaccina, per me era importante essere presenti. Il messaggio da lanciare è chiaro: le istituzioni ci sono”, queste le parole di Sileri, sottosegretario al ministero della salute nel governo Draghi. Sileri, peraltro, durante il secondo governo di Giuseppe Conte, ha ricoperto il ruolo di viceministro.

Oltre a Pierpaolo Sileri, all’iniziativa erano presenti per l’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso, direttore generale, Marco Picciolini, direttore della zona senese, Barbara Rocchi, responsabile delle cure primarie, il sindaco di Siena Luigi De Mossi con l’assessore alla Sanità Francesca Appolloni.

“Essere presenti qui stasera insieme a una squadra di calcio e quindi a tanti giovani – ha detto il sottosegretario Sileri – significa far sentire che le istituzioni ci sono e vogliono amplificare un messaggio positivo, per coinvolgere quante più persone possibile nella campagna di vaccinazione”. “Abbiamo accolto di buon grado l’iniziativa del Siena calcio – ha detto Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est – che ha mostrato grande sensibilità e attenzione per un tema importante come il completamento del ciclo vaccinale per tutti i componenti della prima squadra, giocatori e staff tecnico. Siamo impegnati a coinvolgere quante più persone possibile in questo e nel prossimo mese, per raggiungere gli obiettivi fissati per fine settembre dalla Regione Toscana”.

Andrea Causarano, responsabile sanitario della società bianconera, ha sottolineato “l’importanza anche simbolica di un gesto rivolto ai più giovani, in questo momento i più attaccati dal virus. Lo sport può essere un veicolo giusto per mandare questo messaggio, il Siena calcio e l’Asl Toscana sud est l’hanno colto in pieno impegnandosi per arrivare a questo importante appuntamento”.

Il sindaco di Siena Luigi De Mossi si è intrattenuto con il presidente Armen Gazaryan e con il tecnico Alberto Gilardino. Inoltre ha intrattenuto una breve conversazione con il sottosegretario di stato al Ministero della salute, parlando, tra le altre cose, anche di un possibile Palio straordinario da correre al termine dell’estate.