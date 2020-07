Pestaggio in Piazza del Campo nella notte: indaga la polizia

Pugni e calci a un ragazzo, un vero e proprio pestaggio nel cuore di Siena. Il brutto episodio di violenza è accaduto in Piazza del Campo. Una decina di ragazzi avrebbero accerchiato e colpito con calci e pugni un giovane dopo averlo fatto finire a terra. A testimoniare il pestaggio è stato un video, postato sui social subito dopo l’accaduto. Ancora una volta un video prima di una richiesta di aiuto o di un intervento. Secondo alcune voci gli aggressori, ubriachi e tutti poco più che maggiorenni, avrebbero provocato le vittime per poi picchiarle. Coinvolta nel grave fatto, come si vede nel breve filmato, anche una ragazza. Ad ora non sarebbero state presentate denunce ma sono comunque in corso le indagini da parte della polizia