Partorisce mentre va in ospedale, fiocco rosa in ambulanza

Una bambina è nata questa sera alle 18.45 in ambulanza, mentre trasportavano la mamma che aveva le contrazioni da gravidanza a termine. La nascita è avvenuta lungo la strada provinciale 46 delle Ville di Corsano. Sull’ambulanza si trovavano il dottor Alberto Genovese e l’infermiera Cecilia abitìni che hanno assistito alla nascita.

Il parto è avvenuto non appena la madre è salita in ambulanza. Inoltre, non ci sono state complicazioni né per la madre né per la neonata. Dopo il parto mamma e bimba sono state portate in Ostetricia.