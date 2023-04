Nuovo direttore per il carcere di Santo Spirito: è Marco Grasselli

Il carcere di Santo Spirito ha un nuovo direttore, si tratta del dottor Marco Grasselli già vice direttore di Rebibbia e dirigente in altri istituti di pena del Lazio.

Una lunga e importante carriera quella del dottor Grasselli che arriverà a Siena il prossimo 18 aprile e contemporaneamente fino a giugno si occuperà anche del carcere di Viterbo “Mamma Gialla”.Da diciotto mesi Santo Spirito aveva visto alternarsi al posto del dottor Sergio La Montagna, diversi direttori provenienti da Firenze, Lucca e da altre città della Toscana. Contemporaneamente in questo periodo di vacanza del dirigente è andato in pensione anticipata anche il vice comandante della polizia penitenziaria della nostra casa circondariale Fabio Delli Poggi e una delle due educatrici è stata trasferita a Perugia. In una situazione organizzativa non facile sono andate comunque avanti varie iniziative per il reinserimento dei detenuti, un “cavallo di battaglia” di Santo Spirito che negli anni lo ha fatto primeggiare più volte su altri istituti di pena.

La redazione di Siena News dà il benvenuto al dottor Marco Grasselli.

Cecilia Marzotti