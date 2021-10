La Robur cade a Viterbo: 2-0 e seconda sconfitta in campionato contro gli ultimi in classifica

Arriva una sconfitta pesante per la Robur, la seconda della stagione contro gli ultimi in classifica. Dopo la vittoria di sabato con l’Entella, arrivata dopo un secondo tempo importante, la Robur andava a cercare continuità contro un avversario sulla carta molto abbordabile. I laziali, infatti, fin qui avevano raccolto soltanto 3 punti, mettendo a segno 7 reti e subendone 16 in 9 partite.

Gilardino sceglie di riproporre il 3-5-2 visto nelle ultime uscite: Lanni tra i pali, Milesi, Terzi e Farcas a comporre il trio di difesa, Mora e Disanto sugli esterni, Acquadro, Pezzella e Bianchi a centrocampo e in attacco fiducia al tandem Varela Karlsson.

Nel primo tempo il gioco è molto imbrigliato, con le difese che hanno la meglio sugli attacchi. Il Siena non va quasi mai vicino alla rete fino al 45′ quando Karlsson si ritrova la palla tra i piedi vicino alla porta e calcia per due volte. La difesa viterbese è brava a spazzare.

Il vantaggio dei padroni di casa arriva dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo: Terzi non è perfetto in fase di uscita, Murilo intercetta e non lascia scampo a Lanni: 1-0 e Robur in svantaggio. Nel secondo tempo il Siena prova ad imporre il proprio gioco, ma è ancora la Viterbese a andare vicina al raddoppio sfruttando qualche ripartenza. Il raddoppio che arriva intorno all’82’ con Errico che serve alla perfezione Volpicelli che di mancino firma il gol del 2-0.

Sconfitta pesante per il Siena che perde punti contro una squadra che fin qui non aveva mai vinto. Adesso Gilardino è atteso dalla partita di sabato con il Pescara, che, all’undicesima diventa già fondamentale per una valutazione delle reali ambizioni del Siena.