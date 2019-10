Inaugurati 14 autobus Tiemme, il Direttore: “Un progetto da oltre 60 milioni”

Sono 14 gli autobus che stamattina, sono stati inaugurati in Piazza della Posta dalla Tiemme Spa di Siena: 2 autobus totalmente elettrici per la circolazione all’interno delle mura cittadine, 2 autobus ibridi per la circolazione extra moenia. Un investimento da 60 milioni di euro, che dal 2018 al 2019, ha previsto il rinnovo di oltre 130 mezzi, entrati a far parte del parco autobus della Tiemme, sia per la circolazione urbana, che extraurbana. Per la prima volta anche un passo verso l’ecosostenibilità, che si spera possa invogliare ancora di più i cittadini, a spostarsi con i mezzi pubblici.

“Cerchiamo di fare del nostro meglio per una collettività sempre più esigente, abbiamo rinnovato non solo gli autobus, ma anche l’applicazione dell’azienda con una grafica migliorata ed ancora più servizi. Continueremo ad investire, c’è ancora molta strada, soprattutto per i mezzi extraurbani dove cercheremo di fare ancora di più”. Dice ai nostri microfoni il presidente della Tiemme Spa Massimiliano Dindalini.

In questa giornata piena di nuove presentazioni, si presenta anche l’applicazione dell’azienda, con un nuovo aggiornamento: un’applicazione graficamente migliorata, più smart, raggiungibile da tutti e con servizi più dettagliati, per permettere a tutti, di poter essere informato su tutto nel minor tempo possibile.

“La volontà dell’azienda – spiega Dindalini – è quella di arrivare ad vere una completa sostituzione dei mezzi, arrivando a diminuire sempre di più l’impatto ambientale”.

Infatti, gli attuali mezzi che circolano nella nostra provincia, sono euro3, l’obiettivo sarà quello di arrivare a far circolare, mezzi euro 6. L’azienda rimane a passo con i tempi, portando in città mezzi ecosostenibili, con i nuovi autobus ibridi per la circolazione urbana. Purtroppo, ancora, le tecnologie non permettono di avere veicoli interamente elettrici, con un’autonomia tale, da poter consentire la completa circolazione in tutta la provincia. Per ora, dovremo accontentarci solo dei pollicini total electric, che si muoveranno all’interno delle mura.

“stiamo continuando la sostituzione del parco autobus, per un apporto di 60 milioni di euro: autobus urbani, elettrici, ibridi e pollicini. Tiemme sta continuando ad investire su un rapporto sempre più smart sempre più ecologico. Sara l’evoluzione del futuro, l’ibrido ha già delle prestazioni notevoli, i prossimi mezzi, saranno tutti ibridi – ci fa sapere il direttore generale di Tiemme Spa, Piero Sassoli”.

Un progetto ambizioso, voluto fortemente anche dal comune di Siena, che rivoluzionerà la realtà del trasporto pubblico senese; c’è anche un’altra innovazione introdotta meno di una settimana fa. Sarà possibile salire a bordo del mezzo senza il biglietto, infatti, grazie alle nuove obliteratrici, sarà possibile pagare la corsa, direttamente all’interno dell’autobus.

Niccolò Bacarelli