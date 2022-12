Il vino scelto rivela la vostra personalità

Il vino che più vi piace può rivelare qualcosa della vostra personalità? Per esempio, gli introversi bevono un vino diverso dagli estroversi? Esiste un’associazione tra i tratti della personalità e le scelte dei consumatori?

Sono queste le domande guida oggetto dello studio condotto in cooperazione tra l’Università di Verona, quella di Macerata e la Lund University in Svezia, pubblicato su Food Quality and Preference.

Oggetto dell’indagine è specificamente se esiste una connessione tra la personalità di chi acquista il vino e le caratteristiche sensoriali della tipologia di prodotto scelta. Hanno partecipato al sondaggio 1176 persone di nazionalità italiana, in un’età compresa tra i 18 e gli 87 anni, (811 donne e 356 uomini). Ed ai partecipanti è stato richiesto di indicare su una lista di 258 vini, quali apprezzano o vorrebbero comprare.

Il profilo sensoriale per ciascun vino è stato classificato considerando diversi valori quali, alcol, acidità corpo, dolcezza, tannicità, sapidità, persistenza, complessità del bouquet. Mentre per delineare le personalità, è stata presa come riferimento la scala Big Five Model (di Robert R. McCrae e Paul T. Costa), che indica 5 tratti principali: estroversione per le persone aperte e socievoli; disponibilità per le persone collaborative e comprensive; coscienziosità per chi sa autodisciplinarsi; neurotismo per chi è sempre insoddisfatto o in situazioni di stress emotivo; apertura alle esperienze per gli individui curiosi di sperimentare. Mentre nel campo gastronomico esiste una consolidata bibliografia di ricerche, che hanno confermato la correlazione tra la personalità e la scelta del cibo acquistato, non era stata ancora condotta un’indagine specifica per il nettare di bacco.

È risultato che in generale e senza distinzione di sesso, gli estroversi scelgono vini più acidi, le persone socievoli apprezzano vini dall’elevato contenuto alcolico e con un bouquet complesso, le persone con buon equilibrio emotivo preferiscono vini tannici, persistenti, corposi e aperti, mentre le persone aperte cercano i vini con un sapore persistente e alti livelli di tannicità ma non amano la sapidità. E voi dunque che vino siete?

Stefania Tacconi