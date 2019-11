Perquisizioni a gruppi di estrema destra, gli esponenti del Pd commentano: “Scenario inquietante”

“Serve una risposta forte e unitaria da parte di tutte le forze politiche e sociali che devono impegnarsi a condannare senza equivoci questi gesti e a tenere alti, senza se e senza ma, i valori della nostra Costituzione”. Così reagisce il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini di fronte all’inchiesta che riguarda presunti appartenenti ad ambienti dell’estremismo di destra nel Senese e che ha portato stamani ad una serie di perquisizioni in provincia di Siena. A quanto pare tra i piani del gruppo di indagati ci sarebbe stato anche quello, poi bloccato, di far esplodere la moschea di Colle Val d’Elsa .

“Ciò che sta emergendo da questa inchiesta – aggiunge Bezzini – è a dir poco inquietante e dimostra quanto, in questo momento, non solo possa essere a rischio la tenuta dei valori costituzionali, ma anche si possa passare facilmente dalle parole ai fatti in una escalation pericolosa di violenza inconcepibile in un territorio e in un Paese civile e democratico. Non dobbiamo sottovalutare per nulla queste azioni – prosegue Bezzini –. Siamo di fronte a vere e proprie situazioni organizzate le cui finalità possono essere estremamente pericolose”.

Valerio Fabiani, componente della segreteria regionale Pd Toscana e delle direzioni regionali e nazionali Pd, parla della rete neofascista con finalità eversive scoperta dalla Digos tra Firenze e Siena: “La situazione è ormai intollerabile. E’ l’ora di fare i conti una volta per tutte con un cancro mai estirpato, che oggi però si sente più forte e ambisce ad espandersi: i movimenti neofascisti che vogliono sovvertire l’ordine democratico. Lo scenario emerso tra Firenze e Siena, che parla di una ‘struttura pronta ad ogni evenienza’, che trafficava illegalmente armi e che progettava di fare esplodere edifici pubblici – nello specifico la moschea di Colle Val d’Elsa – rende la reazione democratica davvero irrimandabile. Non possiamo vivere in un Paese dove a un’ex deportata di 89 anni viene assegnata la scorta e dove delle persone potrebbero saltare in aria perché questa feccia non sa fare pace con la storia. La politica deve dare messaggi netti e univoci, le forze dell’ordine devono proseguire nella loro azione rigorosa e tutti noi dobbiamo tornare nelle piazze a difendere il nostro libero convivere e la democrazia, perché è sotto l’attacco di un manipolo di pericolosi sconfitti che provano ad alzare la testa, favoriti da un clima esasperato e dalla propaganda d’odio”.