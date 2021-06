Domani a San Lucchese l’ultimo saluto a Luca Lanfredini

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, per una grave e inesorabile, quanto improvvisa malattia, l’architetto Luca Lanfredini.

Lanfredini era un personaggio noto a Siena oltre che in Valdelsa, già presidente della Mens Sana basket negli anni ‘80, era stato un momento fondatore dell’associazione culturale ‘Il Liceone’.

In tanti lo hanno ricordato anche sui social, quando hanno appreso la terribile notizia. La presidente del Liceone, Giuliana Testa, l’ha ricordato così: “Luca è stato liceale per tutta la vita, senza mai perdere lo spirito e la leggerezza dei diciotto anni. Studente al Piccolomini dal 1971 al 1976, anno in cui conseguì la maturità e si iscrisse alla facoltà di architettura, ha avuto esperienze professionali e sportive importanti, si è costruito una famiglia e ha girato il mondo, ma non ha mai dimenticato la scuola dove ha avviato la propria formazione”.

Il ricordo si conclude “Ha poi collaborato per anni a tutte le iniziative dell’associazione, regalando fantasia ed entusiasmo, e ne ha sostenuto generosamente le ragioni, dall’affermazione dell’attualità della cultura classica alla valorizzazione dell’amicizia che unisce tutti gli ex studenti, anche di generazioni diverse. Luca ha continuato a tenere i contatti anche in questi mesi difficilissimi della pandemia, sempre con ironia e arguzia. Non lo dimenticheremo. “Il Liceone” abbraccia commosso i suoi familiari”.

La camera ardente è allestita all’ospedale di Campostaggia, mentre i funerali si terranno a Poggibonsi, nella chiesa di San Lucchese domani, 22 giugno, alle 15:30.

La redazione si stringe al dolore della famiglia.