Coronavirus, 1.892 casi in Toscana: in calo i decessi

Coronavirus si registrano 1.892 nuovi casi di positività in Toscana. Nel senese salgono a 3876 i positivi (62 in più). L’età media dei casi odierni è di 46 anni anni circa. Si registrano inoltre 44 nuovi decessi: 26 uomini e 18 donne per un’età media pari a 82,2 anni. I tamponi eseguiti hanno quindi raggiunto quota 1.440.310, 18.527 in più rispetto a ieri, di cui il 10,2% positivo.

Nelle ultime 24 ore si registrano, inoltre, 11 ingressi e 6 dimissioni nei reparti Covid dell’azienda ospedaliero-universitaria senese. Sale dunque a 96 il numero dei ricoverati delle Scotte di Siena. Torna a salire il dato relativo alle terapie intensive, anche se va considerato che molti dei degenti positivi dell’ospedale senese arrivano fuori dalla provincia senese