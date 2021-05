Basket, la Virtus Siena perde tra le mura della capolista Livorno (98-67)

Sul campo della Pielle Livorno va in scena una bella partita tra i padroni di casa e la Virtus Siena per almeno tre quarti, dopo i quali Livorno prende il largo nell’ultima frazione e conquista una vittoria meritata. Con questi punti, peraltro, Livorno si è assicurata la matematica promozione in Serie B.

I senesi iniziano bene la partita, ma già in questa prima frazione i labronici puniscono i rossoblù e si portano sul 23-15 a fine primo quarto. Nella seconda frazione Livorno aumenta ulteriormente il tono fisico in difesa, portando il vantaggio fino al +12. La Virtus però è ancora viva, e, con tre bombe in serie, si riportano sul 30-26. Dopo il timeout chiamato da coach De Prato, i padroni di casa si rimettono in carreggiata e riacquisiscono tutto il vantaggio sperperato. Le squadre vanno negli spogliatoi con il punteggio sul 47-30.

Il terzo quarto è quello della riscossa di Siena, con la Virtus che spingendo bene in attacco, e chiudendo le maglie in difesa ricuce lo svantaggio, fino a riportarsi sul 59-55. La Pielle Livorno prova a replicare ma Lenardon prima si conquista un viaggio in lunetta, dopodiché fissa il punteggio sul 63-58 dopo 30 minuti di gioco. L’ultima frazione è quella decisiva, con i livornesi che volano fino al +15. La Virtus, dal canto suo, dopo una partita gagliarda, ha speso tantissimo nelle prime tre frazioni ed ora non ne ha più per provare a ricucire ancora una volta. Alla sirena finale il tabellone recita 98-67 per la Pielle Livorno.

Unicusano Pielle Livorno – Acea Virtus Siena 98-67

Parziali: 23-15; 24-15; 16-28; 35-9.

Pielle Livorno: Creati 2, Iardella 28, Kuvekalovic 18, Nannipieri, Tempestini, Dell’Agnello 9, Zeneli 18, Lemmi 15, Portas Vives 2, Thiam 3.

Allenatore: Da Prato

Acea Virtus Siena: Berardi, Calvellini 2, Bartoletti 11, Lazzeri 9, Bianchi 9, Olleia 5, Lenardon 6, Imbrò, Ndour 14, Nepi 11, Braccagni, Bovo.

Allenatore: Spinello