Basket, c’è il derby Costone – Mens Sana: 29-36 alla fine del primo tempo

Il derby tra Costone e Mens Sana è tornato in questa stagione dopo oltre mezzo secolo. Il primo dei due match ha visto la Mens Sana trionfare per 69-64, dopo una partita tirata, contro un Costone privo di giocatori per loro fondamentali quali Bruttini e Tognazzi. Ad oggi la classifica sorride alla sponda biancoverde della città: 5 vittorie e 3 sconfitte che oggi valgono il secondo posto dietro alla corazzata Quarrata. Alle loro spalle i ragazzi della Piaggia che nello stesso numero di partite hanno raccolto 4 vittorie ed altrettante sconfitte. Della sfida di oggi, in caso di vittoria costoniana, potrebbe essere decisivo anche lo scarto fra i punteggi delle due squadre. Al PalaOrlandi è tutto pronto per una partita che, a prescindere dal risultato, rimarrà impressa nella memoria dei tifosi senesi per tanto tempo.

Primo quarto

Ad aprire le danze ci pensa Sprugnoli con una tripla dal gomito alto, mentre i padroni di casa partono un po’ contratti, specialmente in fase offensiva. Dopo nemmeno 3′ di gioco Juliatto si fa comminare un fallo antisportivo per aver fermato il contropiede di Monnecchi, che però fa 0/2 dalla lunetta. Benincasa, con un buon tiro in sospensione, segna sul tabellone 4-9 dopo 5 minuti di partita. Sul finale di frazione i gialloverdi provano a riavvicinarsi, ma Ceccarelli e Tognazzi falliscono il contropiede della possibile parità. Al coach dei biancoverdi, Pierfrancesco Binella, non piace la piega che la partita rischia di prendere e chiama il timeout. In uscita dal minuto di sospensione i mensanini rispondono presente, e portano un parziale di 0-4. Alla fine della prima frazione il punteggio dice 15-17.

Secondo quarto

Il secondo quarto si apre così come si era aperto il primo, con una tripla dal gomito alto di un giocatore biancoverde: questa volta è Santini a punire la difesa del Costone. Tognazzi prontamente risponde con una bomba allo scadere dall’altra parte del campo. I gialloverdi provano a farsi trainare da Tognazzi, ma a metà della seconda frazione la Mens Sana è ancora davanti nel punteggio. I biancoverdi provano addirittura una prima fuga e volano sul 20-28, tanto da costringere coach Braccagni a chiamare il timeout, in uscita dal quale Iozzi punisce ancora la difesa costoniana portando i suoi sul 20-31. Il Costone prova a portare il contro break e si riavvicina fino al 26-33. In chiusura di quarto Bonelli mette a segno la tripla del 29-33, ma Sprugnoli risponde prontamente sul versante opposto, mandando le squadre all’intervallo sul 29-36.