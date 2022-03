Assoservizi, corso per le imprese che cercano tecnici Connected automation worker 4.0

Offrire una risposta concreta alla necessità di competenze tecniche sempre più sentita da parte delle imprese del settore manifatturiero, formando tecnici in programmazione dei sistemi di automazione industriale.

L’opportunità formativa è il corso gratuito Ifts “Connected Automation Worker 4.0”, finanziato dalla Regione Toscana con risorse del POR FSE 2014-2020 e organizzato da Assoservizi – l’agenzia di formazione di Confindustria Toscana Sud – in collaborazione con il Polo tecnologico “Manetti Porciatti” di Grosseto, l’Università degli studi di Siena e le imprese delle province di Siena e Grosseto che hanno offerto la disponibilità ad accogliere i corsisti. Il programma prevede 800 ore in modalità formazione a distanza Fad sincrona, con 240 ore di stage nelle aziende partner, rivolte a maggiorenni diplomati: i posti a disposizione sono 20 (è possibile una selezione preliminare nei giorni 4 e 5 aprile) e per iscriversi c’è tempo fino al 30 marzo, consegnando la domanda con il curriculum vitae nella sede di Assoservizi in via Monterosa 196 a Grosseto nei giorni e negli orari di apertura degli uffici o inviandola con raccomandata oppure tramite Pec ([email protected]). Tutte le informazioni, il modulo e gli altri documenti necessari sono consultabili e scaricabili sul sito http://assoservizi.eu/ifts/corso-ifts-gratuito-connected-automation-worker-4-0/.

“Nell’era 4.0 è sempre più indispensabile assicurare alle imprese questo tipo di competenze, utili ad accompagnarle nel loro continuo e inevitabile processo di innovazione. Non solo: contribuiscono inoltre a mantenere una sempre maggiore attenzione al tema della sostenibilità ambientale, sia in termini di ottimizzazione dei processi ed eliminazione degli sprechi, sia in termini di attitudine al risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività aziendali. Si tratta però di competenze tecniche delle quali si segnala ormai da tempo una certa carenza, in particolare nel comparto manifatturiero che deve necessariamente rappresentare una voce sana e forte nell’economia di un territorio. Il nuovo corso di formazione si propone di dare una risposta concreta proprio a questa esigenza: ringraziamo i nostri partner per la collaborazione”, dicono da Assoservizi.

I neo-tecnici avranno competenze in programmazione dei sistemi di automazione industriale e in applicazione delle metodologie di prevenzione, analisi e diagnostica dei guasti su sistemi e impianti, integrate da competenze innovative in tecnologie digitali per l’Industria 4.0 legate ai sistemi Cloud e a servizio della Supply Chain, alla realtà virtuale e aumentata, alle attività di manutenzione, ai sistemi di interconnessione tra macchine e sistema informativo aziendale, all’analisi dei dati e alle tecnologie per la tracciabilità automatica. Tra le varie unità formative sono previsti anche Technical English, Tecniche di ottimizzazione dei processi organizzativi, Team working e problem solving, Matematica e statistica, Elettrotecnica ed Elettronica, Robotica industriale, Tecnologie digitali per l’Industria 4.0, Sistemi di gestione della manutenzione, Analytics e strumenti di assistenza da remoto a macchine e impianti.

Per Gianni Bianchini dell’Università di Siena”Le specializzazioni Ifts costituiscono una concreta risposta alla domanda di competenze tecniche e professionali che provengono dal mondo del lavoro, dentro e fuori dal territorio, specialmente nei settori caratterizzati da un forte grado di innovazione tecnologica, da una dimensione internazionale del mercato e dall’attenzione alla sostenibilità ambientale. Il dipartimento di Ingegneria dell’informazione e Scienze matematiche dell’università di Siena partecipa ormai da numerosi anni ai partenariati Ifts di Confindustria Toscana Sud offrendo, oltre al supporto didattico e laboratoriale, la possibilità di riconoscimento di crediti formativi universitari agli studenti che completano con successo il corso di studi”.

Così commenta l’iniziativa il Presidente della Delegazione di Siena Fabrizio Landi: “Confindustria vuol contribuire con attività concrete ed operative verso la risoluzione del gap tra giovani- necessità delle aziende- offerte di lavoro; mai come in questo momento i nostri associati hanno bisogno di giovani formati con competenze specifiche, il corso di Assoservizi ben si inquadrata in questa dinamica”.