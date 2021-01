Acn Siena 1904 – Sc Trestina autogol: 2 – 1 per i bianconeri

Appena iniziata la partita, all’Artemio Franchi, tra Acn Siena 1904 e Sc Trestina valida per il campionato di serie D. Il meteo non sarà certamente favorevole, vista l’incessante pioggia. Ecco le formazioni:

Acn Siena 1904:

In porta Narduzzo, linea a quattro per la difesa con Bedetti, Carminati, Farcas e Martina. Al centro campo Gerace, Schiavon e Bani. Tridente offensivo con Gibilterra, Guidone e Ruggeri.

Sc Trestina

Si parte con il 433, in porta Migni, in difesa Della Spoletina, Fumanti, Cenerini e Convito. Al centrocampo Benedetti, Lignani, Gramaccia. In attacco Khribech, Essoussi e Sylla.

Primo Tempo

8′ Tentativo di Essoussi che port ala palla in area e prova il tiro, grande recupero di Geraci che entra in scivolata prendendo il pallone. Pericolo scampato per l’Acn Siena 1904.

11′ Bedetti prova il tiro in area, colpendo il corpo dell’avversario, la palla carambola fuori.

14′ Entrata fallosa di Ruggeri su Khribech che gli costa un cartellino giallo.

23′ Gol annullato per l’Acn Siena 1904. Splendido cross di Gibilterra che trova Guidone in fuorigioco.

32′ Punizione dal limite dell’area per l’Sc Trestina, a calciare Khribech che prova il tiro in porta finendo tra le braccia di Narduzzo.

35′ Gibilterra corre in fascia e prova il cross in area. Va Guidone di testa ma Migni, respinge in tuffo.

36′ Guidone ci prova da solo: incursione in area ma scivola, l’arbitro decide di ammonirlo per simulazione.

42′ Azione orchestrata del Siena. Gibilterra entra in area e passa a Guidone che vede Martina libero. Il giocatore bianconero prova il tiro all’incrocio. La palla bacia la traversa ed entra in porta. 1 – 0 per i bianconeri.

46′ Fischio dell’arbitro, finisce il primo tempo della partita tra Acn Siena 1904 e Sc Trestina all’Artemio Franchi. Partita molto belle con diverse azioni da parte delle due squadre. L’ultima, da parte dei bianconeri che hanno trovato il gol dell’1 – 0 con il sinistro di Martina.

Secondo tempo

1′ Inizio scoppiettante per l’Acn Siena 1904, Bani si mette in proprio e con una serie di dribling fa incursione nell’area avversaria. Bloccato dal difensore.

2′ Bedetti mette a terra Sylla in area di rigore, fallo per l’Acn Siena 1904.

2′ Essoussi dal dischetto di rigore, sorpassa il portiere e segna il gol del pareggio. 1 – 1 il risultato.

4′ Gibilterra salta Della Spoletina e prova il tiro al limite dell’area. Parata di Migni in tuffo.

11′ Autogol di Fumanti. Ruggeri crossa la palla in area, Fumanti tenta il rinvio ma colpisce male la palla indirizzandola in porta. 2 – 0 per l’Acn Siena 1904.

14′ Sostituzione per l’Acn Siena 1904, escono Gerace e Schiavon, al loro posto Sare e Agnello.+

23′ Sostituzione per il Siena esce Guidone, al suo posto Sartor.

26′ Tiro fortissimo su punizione di Agnello, la palla sfiora di poco la traversa.

31′ Gerasce velocissimo in fascia si porta in area. Stop di petto e tiro a volo, palla di poco al lato.

32′ Entrata scomposta di Sare che mette a terra il giocatore avversario, l’arbitro lo ammonisce. A causa delle proteste da parte della panchina bianconera, l’arbitro decide di sanzionare con un cartellino giallo Alberto Gilardino.

37′ Esce Gibilterra, al suo posto entra Mignani.

40′ Bedetti mette a terra l’avversario, cartellino giallo per lui.