Acn Siena, Gilardino: “Iniziamo il campionato con il piede giusto, l’entusiasmo servirà per tutta la stagione”

“Iniziamo il campionato con il piede giusto”, è questo il commento di Alberto Gilardino, allenatore dell’Acn Siena 1904 che questa sera ha presentato la squadra alla città proprio in casa, allo stadio Artemio Franchi, vista la numerosa presenza della tifoseria bianconera.

“Siamo felici di essere qui stasera – commenta Alberto Gilardino – insieme alla nostra gente, ai nostri tifosi. Come ho sempre detto abbiamo bisogno del loro supporto e spero che questo pubblico sia presente anche domenica sera. Abbiamo l’esigenza di creare un gruppo solido e coeso per affrontare il campionato. La prima impressione con la Coppa Italia è stata positiva, una partita non semplice, preparata in poco tempo. Non ci aspettavamo di giocare in maniera così ravvicinata, ma i ragazzi hanno affrontato la gara al meglio. Un primo tempo forse un po’ troppo ‘sulle gambe’ ma tutto è andato per il meglio”.

“Nonostante tutto – conclude il mister – si sta delineando e definendo un buon gruppo squadra, dovremo iniziare il campionato al meglio e portarci dietro l’entusiasmo di stasera per tutto il campionato. Continueremo a lavorare con costanza e grande impegno per mettercela tutta in questa stagione”.

Tante le sorprese in questa notte magica dove il Siena ha annunciato di metterci impegno, passione e attaccamento per la maglio per affrontare al meglio la nuova stagione 2021/2022 in serie C. Ma arriva anche un nuovo acquisto tra i bianconeri, Claudio Terzi, difensore centrale in arrivo da una stagione conclusa in serie A con lo Spezia dove ha realizzato 25 presenze e una rete. Ancora un grande rinforzo di esperienza per l’Acn Siena 1904.

“So quanto sia importante l’attaccamento dei senesi a questa maglia. Non vedo l’ora di aggregarmi al gruppo e di tornare a giocare per la Robur”. Ha commentato Claudio Terzi.

NB

EG