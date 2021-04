Acn Siena, a Gavorrano basta un gol: quarta vittoria nelle ultime cinque partite

L’Acn Siena ha trovato la seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite, sul difficile campo di Gavorrano. Il Follonica Gavorrano arriva a questa partita con 36 punti realizzati in 24 partite, ben 3 punti in più del Siena che però ha giocato 3 partite in meno.

La partita è da subito a forti tinte bianconere, tanto che già al 15′ arriva il gol. La rete però viene annullata: il guardialinee ha segnalato la posizione di fuorigioco di Guidone che insacca inutilmente. Il Siena continua a spingere nel primo tempo, e va di nuovo vicino al gol con Guidone prima e con De Angelis poi. Alla mezz’ora di gioco arriva anche una traversa di Gibilterra, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nel secondo tempo Gilardino fa i cambi giusti, e, finalmente, arriva la svolta al 64′: bell’imbucata di De Angelis per Orlando, che è bravo a farsi trovare in gioco, saltare il portiere avversario e a depositare il pallone in rete: 0-1 per il Siena. Adesso la partita diventa più dura, con il Gavorrano che produce il massimo sforzo, ma il muro bianconero regge. Si segnala un Narduzzo che in ben due occasioni salva la Robur dal possibile gol dell’1-1.

Arriva così un importante risultato per la squadra di Siena, che raggiunge l’ottavo posto in classifica. Classifica, che però è cortissima, ed il terzo posto dista appena 4 punti. Prossimo appuntamento domenica pomeriggio all’Artemio Franchi per la sfida con il Lornano Badesse.