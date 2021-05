Acn Siena 1904 – San Donato Tavarnelle: Disanto porta in vantaggio i suoi, 2-3 all’Artemio Franchi

Tutto pronto all’Artemio Franchi per Siena – San Donato, ecco le formazioni ufficiali:

Acn Siena 1904: (4-4-2): Narduzzo; Ruggeri, Farcas, Terigi, Ilari; Martina, Bani, D’Iglio, Haruna; Guidone, Orlando.

A disposizione: Gragnoli, De Angelis, Gibilterra, Schiavon, Forte, De Falco, Mignani, Pavlak, Guarino.

Allenatore: Alberto Gilardino

San Donato Tavarnelle: (4-2-3-1): Signorini; Polvani, Carcani, Brenna, Alessio; Caciagli, Regoli; Poli, Regoli, Disanto; Pino.

A disposizione: Balli, Borghi, Gomez, Noccioli, Montini, Tartaglione, Valesani, Frosali, Viligiardi.

Allenatore: Paolo Indiani

Primo tempo

1′ Calcio di inizio battuto dagli ospiti, vestiti di bianco, che in questo primo tempo attaccheranno da destra verso sinistra

4′ Il San Donato prova a rendersi pericoloso: passaggio filtrante che arriva nei piedi di Disanto, il numero 10 salta il difensore e calcia, il pallone finisce a lato

10′ D’Iglio scippa la palla ad un difensore avversario, prova il tiro che non è pericoloso e scivola tra le mani di Signorini

12′ Bel passaggio di Guidone in verticale per Orlando, il numero 11 bianconero però viene difeso bene da Brenna che impedisce all’attaccante di rendersi pericoloso

19′ Guidone ruba la palla a Polvani nella propria metà campo e prova ad affrontare da solo la difesa schierata. Il capitano della Robur non riesce a trovare una soluzione efficace e scarica su Ilari. Sugli sviluppi dell’azione i bianconeri conquistano un calcio di punizione che D’Iglio batte teso verso l’area di rigore. La sfera viene deviata in corner

20′ Sugli sviluppi dell’angolo il San Donato affida il contropiede a Disanto che arriva sul fondo e cerca il passaggio vincente per Pino. Il numero 9 bianco potrebbe avere così l’occasione di battere a porta vuota ma Martina fa buona guardia e anticipa l’attaccante

24′ 1-0 per il Siena! Ancora D’Iglio si rende pericoloso con i calci piazzati: il suo traversone è preciso e piove sulla testa di Guidone che non sbaglia e gira in rete il pallone del vantaggio

31′ Poli serve un ottimo filtrante per Regoli che si ritrova a tu per tu con Narduzzo. Il numero 7 bianco però non riesce a impattare bene la sfera e la palla scivola alla sinistra del palo del numero 1 bianconero

34′ Ruggeri arriva sul fondo e piazza un cross che però risulta a metà strada tra le teste di Guidone e Orlando

37′ Occasione per gli ospiti Caciagli riceve il pallone al limite dell’area di rigore, i difensori della Robur sono in leggero ritardo, e danno a Caciagli il tempo di prendere la mira e calciare. Il tiro, per fortuna di Narduzzo, non centra lo specchio della porta e si infrange sul fondo del campo

44′ Il San Donato prova a rendersi pericoloso, ma il passaggio di Caciagli è fuori misura e non trova Pino ben posizionato in area di rigore

45′ Giallo per Haruna che commette un fallo ai danni di Disanto

46′ 1-1, pareggio del San Donato! Ancora il solito Disanto salta il terzino bianconero e piazza un bel traversone. Narduzzo prova ad agguantare la sfera ma manca l’obiettivo cosicché finisce nei piedi di Regoli che a porta sguarnita non può sbagliare.

46′ Prova a rispondere immediatamente il Siena con Orlando che calcia alla destra di Signorini. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1

Secondo tempo

1′ Ripartiti all’Artemio Franchi

8′ Disanto è ancora il più pericoloso dei suoi: arriva sul fondo e calcia verso la porta. Narduzzo non si fa sorprendere e dice no per ben due volte

13′ Cambio per i padroni di casa: esce Martina entra Gibilterra

18′ Cross dalla trequarti verso Pino che prova la girata, ma la palla finisce alta sopra la traversa. In ogni caso l’arbitro aveva ravvisato un fallo in attacco

19′ Cambio per il Siena, esce Orlando entra Forte

22′ 2-1 per il Siena! Gol favoloso del Siena: Forte serve un cioccolatino nei piedi di Guidone che è bravissimo a saltare il portiere con un pallonetto e insacca di testa

33′ 2-2 Calcio di rigore per il San Donato; sugli sviluppi di un corner l’arbitro ravvede un tocco di mano. Caciagli dagli 11 metri non sbaglia.

36′ San Donato ad un passo dal gol del vantaggio: il solito Disanto serve Noccioli che a due metri calcia ma Narduzzo è bravo a mettere il corpo e a sventare l’occasione

37′ Esce D’Iglio entra Schiavon

39′ 2-3 San Donato in vantaggio. Carcani e Disanto dialogano in mezzo all’area di rigore: alla fine è proprio quest’ultimo a calciare e a trovare il gol del vantaggio. Gol meritato per il migliore in campo

45′ Ancora Disanto vola sulla fascia e arriva al tiro. Stavolta Narduzzo dice no al numero 10 avversario