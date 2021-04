Acn Siena 1904-Cannara: gol dei bianconeri su calcio di rigore

Dopo oltre 30 giorni di stop i bianconeri scendono nuovamente in campo, all’Artemio Franchi, per affrontare il Cannara. L’ultima partita giocata dall’Acn Siena, prima del lungo stop a causa del Covid-19, era stata in casa contro il Flaminia (3-3). Oggi riparte il campionato per i bianconeri (qua le formazioni ufficiali).

Primo tempo

9′ Guidone si mette in propria e tenta di infiltrarsi nell’area avversaria, immediato l’intervento del difensore che blocca l’azione ancora prima del tiro.

10′ Azione per il Siena: calcio d’angolo ribattuto, subito Sare che prova la cannonata fuori area la palla però finisce alta sopra la traversa.

12′ Mignani porta la parta nell’area offensiva spingendo la squadra. Serve D’Iglio che prova l’inserimento per Guidone, Cerboni (Cannara) intercetta la palla ma sfiora l’autogol.

14′ Palla per Guidone che prova il tiro, ma il portiere, Lori Giancarlo, compie il miracolo con una splendida parata.

19′ Agnello vede Guidone solo in area e lo serve, si avvicina alla porta, protegge il pallone, ma il difensore lo atterra: rigore.

20′ Va Guberti dal dischetto, con freddezza tira la botta al lato e segna il gol dell’1-0.

23′ Agnello prova il tiro da fuori area la palla finisce di poco al lato.

40′ Gol annullato per l’Acn Siena 1904. Haruna vola su calcio d’angolo e colpisce la palla di testa, l’arbitro ferma il gioco per fallo in attacco, inutile le proteste dei giocatori, niente da fare per l’Acn Siena 1904.

45′ Mignani sfiora la traversa sul cross di Martina, gol mancato per i bianconeri. L’arbitro fischia la fine del primo tempo. I bianconeri hanno, per il momento, pressato fortemente il Cannara, non lasciando spazio agli avversari di creare occasioni pericolosi. Il fischio dell’arbitro sul gol di Haruna, ha lasciato amarezza nelle bocche dei bianconeri.