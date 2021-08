Acn Siena 1904: inizia con un 3-0 il campionato dei bianconeri

Tutto pronto all’Artemio Franchi per l’esordio della Robur Siena in questo campionato di Serie C. Il Siena arriva a questa partita dopo una travagliata estate culminata col ripescaggio.

Formazioni ufficiali:

Robur Siena 1904: (4-3-3) Lanni; Farcas, Terigi Milesi, Mora; Bani, Acquadro, Cardoselli; Guberti, Varela, Caccavallo.

A disposizione: Mataloni; Disanto; Zaccone; Marocco; Marcellusi; Morosi; Peresin; Darini; Conti; Favalli; Amoruso; Paloschi.

Allenatore: Alberto Gilardino

Vis Pesaro: (3-5-2) Farroni; Gavazzi; Piccinini; Giraudo; De Nuzzo; Coppola; Tonso; Besea; Saccani; Gucci, Cannavò.

A disposizione: Campani; Mastrippolito; Manetta; Lombardi; De Respinis; Pinelli; Carnicelli; Marcandella; Accursi; Pierpaoli; Rossi; Cusumano.

A disposizione: Marco Banchini

Riflettori puntati sullo stadio Artemio franchi di Siena per la prima gara valevole per il campionato di serie C. L’Acn Siena 1904 scende in campo per affrontare la Vis Pesaro.

Primo tempo

1′ GOL! Subito Cardoselli non si fa trovare impreparato al primo appuntamento con la palla. Mischia nell’area avversaria e di rapina il tiro in porta. Acn Siena subito in vantaggio 1-0 nel primo minuto di tempo.

5′ Ancora il Siena con Caccavallo che da centrocampo vede il portieri fuori dai pali. Prova la botta ma arriva la parata.

5′ La Vis Pesaro non molla e prova l’azione offensiva. Subito Lanni viene chiamato a intervenire con una parata.

10′ Bani viene richiamato dall’arbitro dopo un contrasto valutato falloso dall’arbitro.

11′ Tonso della Vis Pesaro prova il tiro fuori area, Lanni pronto para il tiro e butta la palla sopra la traversa.

12′ Calcio d’angolo per la Vis Pesaro, c’è tensione nell’area dell’Acn Siena 1904. L’arbitro è costretto a intervenire tirando fuori il cartellino giallo per Farcas e Gavazzi.

21′ GOL! Farcas verticalizza per Guberti che scatta sulla fascia. prova il cross in area che trova Varela, mette a sede l’avversario e prova il tiro fortissimo che si insacca alle spalle del portiere.

26′ Occasione per il Siena. Caccavallo prova il tiro su punizione dai 30 metri, la palla sfiora l’incrocio dei pali.

28′ Varela vede Bani e lo impegna di tacco. Bani non ci pensa un secondo e prova il tiro fuori area. Nessun pericolo per Farroni.

29′ Ancora la Vis Pesaro. Cannavò salta Farcas e mette in mezzo per Gucci. Gucci tenta la scivolata ma non arriva a prendere la palla. Occasione sfiorata la Vis Pesaro.

30′ La Vis Pesaro non si da per vinta. Tonso serve Gucci in area che prova il tiro fortissimo. La palla finisce alta sopra la traversa. Ancora un’altra occasione per la Vis Pesaro.

34′ Guberti serve Varela in area che prova l’azione personale. Dribbla l’avversario e si porta nell’area piccola. Prova l’inserimento in mezzo ma il portiere della Vis Pesaro, Farroni, blocca la palla.

37′ Guberti contrasta il pallone e prova la fuga verso la porta. Gavazzi lo trattiene e lo butta a terra, l’arbitro è costretto a tirare fuori il cartellino giallo, seconda ammonizione per Gavazzi che finisce sotto la doccia. Vis Pesaro in 10.

43′ De Nuzzo prova la botta su punizione che finisce di poco a lato della porta di Lammi.

Dopo un minuto di recupero l’arbitro fischia la fine del primo tempo. Si conclude la prima parte di un match straordinario che ha visto un unico protagonista. l’Acn Siena 1904. Bene Varela, Cardoselli e Guberti che sono stati gli architetti di questo risultato.

Secondo tempo

Appena iniziato il secondo tempo tra Acn Siena 1904 e Vis Pesaro valevole per il campionato di serie C. Bianconeri in vantaggio 2-0 contro Pesaro, il secondo tempo si apre sempre con il forte pressing della Robur.

10′ Caccavallo vede un’occasione per Varela e verticalizza. Varela si trova il campo libero ma la bandierina dell’assistente si alza. Fuorigioco per la Robur.

11′ Ancora Caccavallo ci prova da sinistra. Si avvicina all’area e prova il mancino che finisce alta sopra la porta.

13′ Paloschi fa il suo ingresso in campo al posto di Caccavallo

20′ Subito l’occasione per Paloschi che strappa la palla del difensore e si porta nell’area piccola, prova il tiro ma finisce tra le braccia del portiere.

38′ Marcellusi vede Cardoselli in area e prova il cross. Cardoselli la spinge di testa ma non ottiene il risultato desiderato. Occasione per il Siena.