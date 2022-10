Abbadia San Salvatore, detenuto in permesso esce per andare alle poste ma poi si allontana: riacciuffato

Questa mattina un detenuto agli arresti domiciliari in un “centro” di Abbadia San Salvatore ha tentato l’evasione. L’uomo, avendo ottenuto l’autorizzazione, si recava all’ufficio postale di Abbadia insieme ad un operatore della stessa comunità, ma, giunto sul posto, si è velocemente allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Immediatamente sono scattate le operazioni di ricerca da parte del comando dei carabinieri, nella tenenza di Abbadia, il quale veniva aiutato da altri militari giunti dalla vicina compagnia Montalcino. Le forze dell’ordine, dopo circa un’ora, sono riusciti a rintracciare il soggetto ancora presente nel centro abitato.

L’uomo, dopo essere stato accompagnato in caserma per le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà su disposizione della competente procura della repubblica di Siena.