Basket, Mens Sana sotto di quattro punti alla fine del secondo quarto (36-40)

Appena iniziata la partita tra Mens Sana Siena e Laurenziana valevole per il campionato di serie C Silver di basket. Il girone di andata vide i biancoverdi vittoriosi in trasferta, la partita sarà sicuramente impegnativa, entrambre le squadre vantano diversi giocatori di lunga esperienza.

Ecco il quintetto di partenza delle due squadre.

Mens Sana: Iozzi; Monnecchi; Pannini; Sprugnoli e Sabia

Laurenziana: Taiti; Bacci; Bardini; Menico e Agnoloni

Primo quarto

8′ Mens Sana sotto di due, ottima presenza di Sabia sotto il canestro che non fallisce il tiro e mette a segno. 4-2 il punteggio.

2′ La Mens Sana recupera subito la differenza di punti, appena sotto di un punto (10-11) ci pensa Chiti da tre punti che porta i bianco verdi a più due.

50” Laurenziana scatenata che non ci sta e si riporta in testa. Incrementa il risultato Mendico che, dopo aver subito fallo, insacca i due tiri liberi.

Il primo quarto si conclude con la Laurenziana in vantaggio (14-17) di tre punti. Mens Sana che trova difficoltà nel trovare il canestro.

Secondo quarto

8′ Il secondo quarto si apre con la tripla di Mendico (Laurenziana) che porta la squadra fiorentina a più sei dai biancoverdi. Mens Sana in difficoltà in questi primi tempi del match.

6′ Più 10 per la Laurenziana che aumenta il ritmo di gioco lasciando indietro i biancoverdi. Ottima la presenza in attacco dei fiorentini riuscendo a crearsi diverse situazioni vincenti. L’ultima con Bitossi che, rimasto solo, insacca la palla da tre punti.

4′ Ci pensa Pannini da solo che con un’azione strepitosa sfonda la difesa avversaria e insacca la palla, portando la Mens sana a 25 punti. 25-35 il risultato a quattro minuti dalla fine del match.

3′ Ancora Pannini con una personale che non va a buon fine ma si porta a casa un fallo che vale due tiri liberi. Pannini si concentra e ne mette a segno entrambi. 27-35, solo otto punti la distanza che separa la Laurenziana dalla Mens Sana.

2′ Mens Sana che fa vedere grinta e volontà. Pannini serve Sprugnoli che vede Iozzi in inserimento, prova il tiro ma non va. Subito Sabia a rimbalzo che insacca la palla e porta a casa due punti, accorciando le distanze.

1′ Sprugnoli fa sua la palla in difesa si porta nella metà campo avversaria. Vede Iozzi solo che prova il tiro e segna tre punti. 32-37 il risultato.

Meno cinque punti il risultato alla fine del secondo quarto. Ruoli invertiti: la Laurenziana perde la via del canestro e la Mens Sana sfrutta l’occasione. Ottimo il ritmo di Pannini che trascina la squadra verso il recupero. Ci pensano Iozi e Sabia ben presenti sotto il canestro a portare il punteggio a meno 4 punti (36-40).

Terzo quarto

7′ Inizio scoppiettante per la Mens Sana che si porta subito a meno uno (43-44). Leurenziana che trova difficoltà a vedere il canestro, merito anche della difesa dei biancoverdi che non lasciano spazi aperti ai fiorentini.

5′ La Mens Sana si adagia sul gioco della Laurenziana e lascia sbocchi per la ripartenza degli avversari. Ci pensa Bacci (Laurenziana) da tre punti a punire i biancoverdi, 45-50 il punteggio finale. Accorcia subito Benincasa dalla lunetta che mette a segno due tiri liberi. 47-50 il punteggio a 5 minuti dalla fine.

3′ Iozzi con un gancio micidiale insacca la palla 49-50, biancoverdi a meno uno dalla Laurenziana.

2′ Niente da fare per i biancoverdi che, dopo un recupero strepitoso di Sprugnoli, non sfrutta l’occasione di vantaggio, ancora 49-50 il punteggio.