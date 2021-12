La Siena del basket torna a vestirsi di gialloverde: al PalaEstra il Costone vince 72-76

“Andremo in campo per dare tutto quello che abbiamo”, così coach Fattorini aveva presentato la sfida tra Mens Sana e Costone. Parole a cui sono seguiti i fatti: il Costone si è presentato davanti alla bolgia dei quasi 1.000 spettatori del PalaEstra ed ha dato spettacolo conquistando, infine, una vittoria che la sponda gialloverde della città aspettava dal lontano 1966.

La partita, fin dalle prime battute, è contraddistinta dal grande tenore fisico. Il Costone prende subito la testa del match, per non lasciarla più, con Niccolò Mencherini che porta alla sua causa 7 punti, intervallata dalla bomba di Tognazzi, uno dei tanti ex di giornata. I ragazzi di Fattorini provano ad allungare, tanto che Binella è costretto a chiamare il time-out dopo la bomba del 7-16 del solito Mencherini. I biancoverdi provano a ricucire, ma i gialloverdi rispondono colpo su colpo, finché nel finale di quarto è Bruttini a firmare il 13-25 finale. Nel secondo quarto è Benincasa, un altro ex, a riaprire le danze, e a lui fanno eco Tognazzi e Sabia per il nuovo -6. A fermare l’emorragia ci pensa Ceccarelli, che prima appoggia al tabellone due punti, dopodiché in contropiede si conquista ben quattro tiri liberi che trasforma in altrettanti punti. La Mens Sana è costretta ad inseguire e ci prova con Menconi ed il solito Tognazzi, ma i gialloverdi rispondono sempre presente, e Ondo Mengue ristabilisce la tranquillità riportando i suoi al 31-42. A chiudere il primo tempo è Silveira che con 3 punti manda le squadre negli spogliatoi sul 33-45.