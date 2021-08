Incendio sulla Siena – Grosseto, strada chiusa al traffico verso il capoluogo maremmano

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti nel tardo pomeriggio sulla SS 223 SIena Grosseto all’altezza del km 41, in direzione Grosseto, per un incendio che ha coinvolto il rimorchio di un autocarro.

L’autista del mezzo, accortosi che un pneumatico stava fumando, è riuscito a staccare il rimorchio e a scaricare l’escavatore che trasportava.

La strada è stata momentaneamente chiusa nel senso di marcia verso Grosseto, per consentire le operazioni di soccorso.