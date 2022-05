Giango premiata per il suo lavoro con Siena awards. Giampiero Cito: “Onorati del riconoscimento”

Due primi posti, due nomination ed una special star, è questo il bottino che si è portata a casa Giango dall’edizione 2022 di Mediastars, il premio tecnico della pubblicità. Ad aver assegnato i premi è stata una giuria composta da professionisti e agenzie provenienti da tutta Italia e da altri paesi del mondo. I progetti vincitori firmati dall’agenzia senese sono stati quelli realizzati per conto dell’associazione onlus Sesta Opera San Fedele di Milano e del Siena Awards, il festival della fotografia internazionale.

“Ricevere questo premio è motivo per noi di grande orgoglio proprio perché sono stati dei colleghi a giudicare il nostro lavoro”. A parlare è Giampiero Cito, direttore creativo di Giango. “Il primo progetto – prosegue – ad aver vinto è stato quello realizzato in un campo sempre difficile come quello del no profit. “Se dietro le sbarre vedi una persona, non distogliere lo sguardo” è il nome della campagna fatta per una onlus che si occupa del recupero di detenuti nelle carceri italiane. Noi, abbiamo scelto di impostare la campagna portando l’attenzione del pubblico sul fatto che spesso ci si dimentica di qualcuno che ha commesso degli errori”.

Non solo onlus, perché Giango ha curato per Siena awards, festival internazionale della fotografia tra i più importanti al mondo, “Animalia. Il mondo dell’immaginazione non ha gabbie”. La campagna ha fruttato all’agenzia senese il riconoscimento nella categoria “Grandi formati – press e poster”. “Siena award è un nostro cliente storico – dice ancora Cito – e ci siamo molto affezionati. Con questa campagna, che ha portato alla realizzazione di 3 tipologie di manifesto per comunicare la ripartenza del Siena awards 2021 dopo lo stop forzato dell’edizione 2020 a causa della pandemia, abbiamo vinto anche una special star grazie al mio lavoro e a quello di Cecilia Ferri”.

“Noi, fin da subito, abbiamo deciso di far parlare le immagini delle fotografie del Siena award – chiarisce il direttore creativo -, una scelta che per certi versi ci semplifica la vita ma che per altri la complica molto: ogni anno dobbiamo ricercare l’ago nel pagliaio della foto giusta tra oltre 50mila magnifici scatti”.

“I riconoscimenti assegnati a Giango nell’edizione 2022 di Mediastars – ha concluso Matteo Spadoni, tra i fondatori dell’agenzia di comunicazione di Siena – sono ancora una volta frutto di un grande lavoro di squadra che ci ha permesso di superare anche alcune grandi realtà del nostro settore. I protagonisti di questo successo sono, in primis, i clienti che hanno creduto e investito nelle nostre idee e nelle nostre proposte. Ogni progetto per noi è una nuova sfida e un nuovo stimolo e siamo pronti a metterci in gioco ogni giorno”.

Emanuele Giorgi