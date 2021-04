Basket, il match di Pasqua è biancoverde: strepitosa vittoria della Mens Sana

Appena iniziata la partita tra Mens Sana Siena e Laurenziana valevole per il campionato di serie C Silver di basket. Il girone di andata vide i biancoverdi vittoriosi in trasferta, la partita sarà sicuramente impegnativa, entrambre le squadre vantano diversi giocatori di lunga esperienza.

Ecco il quintetto di partenza delle due squadre.

Mens Sana: Iozzi; Monnecchi; Pannini; Sprugnoli e Sabia

Laurenziana: Taiti; Bacci; Bardini; Menico e Agnoloni

Primo quarto

8′ Mens Sana sotto di due, ottima presenza di Sabia sotto il canestro che non fallisce il tiro e mette a segno. 4-2 il punteggio.

2′ La Mens Sana recupera subito la differenza di punti, appena sotto di un punto (10-11) ci pensa Chiti da tre punti che porta i bianco verdi a più due.

50” Laurenziana scatenata che non ci sta e si riporta in testa. Incrementa il risultato Mendico che, dopo aver subito fallo, insacca i due tiri liberi.

Il primo quarto si conclude con la Laurenziana in vantaggio (14-17) di tre punti. Mens Sana che trova difficoltà nel trovare il canestro.

Secondo quarto

8′ Il secondo quarto si apre con la tripla di Mendico (Laurenziana) che porta la squadra fiorentina a più sei dai biancoverdi. Mens Sana in difficoltà in questi primi tempi del match.

6′ Più 10 per la Laurenziana che aumenta il ritmo di gioco lasciando indietro i biancoverdi. Ottima la presenza in attacco dei fiorentini riuscendo a crearsi diverse situazioni vincenti. L’ultima con Bitossi che, rimasto solo, insacca la palla da tre punti.

4′ Ci pensa Pannini da solo che con un’azione strepitosa sfonda la difesa avversaria e insacca la palla, portando la Mens sana a 25 punti. 25-35 il risultato a quattro minuti dalla fine del match.

3′ Ancora Pannini con una personale che non va a buon fine ma si porta a casa un fallo che vale due tiri liberi. Pannini si concentra e ne mette a segno entrambi. 27-35, solo otto punti la distanza che separa la Laurenziana dalla Mens Sana.

2′ Mens Sana che fa vedere grinta e volontà. Pannini serve Sprugnoli che vede Iozzi in inserimento, prova il tiro ma non va. Subito Sabia a rimbalzo che insacca la palla e porta a casa due punti, accorciando le distanze.

1′ Sprugnoli fa sua la palla in difesa si porta nella metà campo avversaria. Vede Iozzi solo che prova il tiro e segna tre punti. 32-37 il risultato.

Meno cinque punti il risultato alla fine del secondo quarto. Ruoli invertiti: la Laurenziana perde la via del canestro e la Mens Sana sfrutta l’occasione. Ottimo il ritmo di Pannini che trascina la squadra verso il recupero. Ci pensano Iozi e Sabia ben presenti sotto il canestro a portare il punteggio a meno 4 punti (36-40).

Terzo quarto

7′ Inizio scoppiettante per la Mens Sana che si porta subito a meno uno (43-44). Leurenziana che trova difficoltà a vedere il canestro, merito anche della difesa dei biancoverdi che non lasciano spazi aperti ai fiorentini.

5′ La Mens Sana si adagia sul gioco della Laurenziana e lascia sbocchi per la ripartenza degli avversari. Ci pensa Bacci (Laurenziana) da tre punti a punire i biancoverdi, 45-50 il punteggio finale. Accorcia subito Benincasa dalla lunetta che mette a segno due tiri liberi. 47-50 il punteggio a 5 minuti dalla fine.

3′ Iozzi con un gancio micidiale insacca la palla 49-50, biancoverdi a meno uno dalla Laurenziana.

2′ Niente da fare per i biancoverdi che, dopo un recupero strepitoso di Sprugnoli, non sfrutta l’occasione di vantaggio, ancora 49-50 il punteggio.

1′ Sprugnoli dalla lunetta non spreca il tiro libero: 51-51, pareggio.

La Mens Sana chiude in vantaggio il terzo quarto della partita contro la Laurenziana. Sabia, da due punti, porta i biancoverdi in vantaggio: 53-51 il punteggio alla fine del tempo.

Ultimo quarto

7′ Pannini sblocca il punteggio dell’ultimo quarto, da tre. Mens sana incrementa il vantaggio e sfrutta le difficoltà della Laurenziana. 56-53.

5′ Partita incandescente punteggio immobile ancora su 56-53, le due squadre hanno scelto la via della difesa cercando di non lasciare scorci agli avversari.

4′ Benincasa sfonda la difesa e insacca due punti importantissimi portando i biancoverdi più 4 dalla Laurenziana. Subito i fiorentini che recuperano la differenza accorciando la distanza. 58-56 il punteggio a quattro minuti dalla fine della partita.

3′ Taiti, della Laurenziana, va da solo e prova il tiro da tre punti che trova il canestro. Laurenziana avanti di uno (59-58).

3′ Mens Sana recupera con Chiti dalla lunetta, pareggio.

2′ Sabia di forza porta a casa due punti e un tiro libero: 62-60 il punteggio.

22” Laurenziana spreca un’occasione d’oro: Agnoloni dalla lunetta ha lo possibilità di portare il risultato sul pareggio a venti secondi dalla fine. Non va, il risultato rimane invariato, biancoverdi in vantaggio di due punti (62-60).

12” Sprugnoli punisce la Laurenziana con due tiri liberi e porta il risultato a più quattro.

10” Taiti prova il tutto per tutto e prova una palla impossibile che si insacca. Laurenziana segna tre punti e si porta a meno uno dalla Mensa Sana (64-63).

Finisce 66-63 il match tra Mens sana e Laurenziana valevole per il campionato di serie C Silver. La Pasqua si tinge di biancoverde dopo una partita molto difficile per i senesi che hanno trovato non poche difficoltà nei primi minuti di gioco. C’è voluto il terzo quarto per dare un nuovo volto alla partita, ottima prestazione di tutti ragazzi, molto bene Pannini che ha trascinato i biancoverdi verso la vittoria, ancora Sabia e Iozzi. Sprugnoli ci mette l’esperienza, la Mens sana si porta a casa due punti importantissimi per il campionato.