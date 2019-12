L’agenda di Siena News – Arriva l’albero di Natale dei bambini delle contrade

Sabato 14 dicembre

Contrasto alle droghe, studenti senesi in cattedra e partita della legalità

Un convegno si terrà dalle 9 alle 12 all’istituto di scuola superiore S. Bandini. Un incontro che parlerà di droghe e legalità, dove gli studenti saranno gli unici relatori del progetto. Dopo i saluti del dirigente scolastico Alfredo Stefanelli, seguirà la proiezione di tre filmati, facenti parte del progetto ‘pubblicità progresso’. un primo video deglistudenti del Bandini sulla violenza contro le donne, un secondo lavoro dei ragazzi del Sarrocchi sulla confisca delle terre alla mafia e infine quello degli studenti del Galilei sul bullismo.

Cantiere_Comune #2

Appuntamento dalle 12 alle 18 al Santa Maria della Scala per l’open day di Cantiere_Comune #2, il ricco e variegato progetto ideato dal Museo d’arte per bambini, curato e coordinato da Michelina Simona Eremita. Un invito alla cittadinanza a scoprire il progetto, risultato tra i vincitori del bando regionale Toscanaincontemporanea2019, che unisce e consolida la relazione tra più realtà del territorio senese, sotto il coordinamento del Comune: il Museo e Orto Botanico dell’Ateneo senese, la scuol elementare Giovanni Pascoli e la scuola dell’infanzia comunale Raggio di Sole, il Circolo Culturale de I Battilana della contrada della Torre, l’Accademia del Fumetto di Siena, l’Archivio Andrea Marescalchi di Firenze e la Galleria Olfattiva dei Profumi Tonatto di Roma/Torino.

Pace per Siena, vita per Duccio

Il centro guide Siena propone una giornata in ricordo del caposcuola della pittura senese, Duccio di Buoninsegna. Un percorso all’interno del complesso museale del Duomo alla scoperta delle opere maggiori del pittore. Appuntamento alle 15 davanti l’ingresso del museo del Duomo.

Weekend con Altrangolazione: l’Italia vista attraverso il cinema indipendente

Un fine-settimana dedicato al cinema indipendente: sabato 14 e domenica 15 dicembre in Sala Tamagni torna, infatti, “Altrangolazione”, la rassegna che vuole raccontare l’Italia da un altro punto di vista, attraverso la lente del documentario d’autore. Alle 18 Sabrina Varani presenta il suo “Pagine Nascoste”, alle 21, invece, è il momento di Claudia Tosi e del suo “I had a dream” Il giorno dopo, domenica 15 dicembre, dopo un pomeriggio dedicato ai bambini con l’animazione teatrale a cura di Topi Dalmata dal titolo “Polar Express” (alle 17 in Sala Cultura), l’attenzione sarà tutta per i giovani autori. Francesca Monegaglia, Teresa Bucca e Filippo Raschi sono stati i protagonisti della residenza che si è svolta a ottobre lungo il tratto toscano della Via Francigena: per cinque giorni hanno camminato tra San Miniato (Pisa) e Siena insieme ai loro tutor, tra cui le stesse Varani e Tosi, affinando il loro progetto autoriale. Da quella residenza – la scuola di cinema “senza sedie” – sono nati i loro film che saranno presentati alle 21, in anteprima.

Domenica 15 dicembre

I bambini delle contrade accendono il Natale in Piazza del Campo

Grande evento che vedrà coinvolti i bambini delle contrade. Saranno circa 500 i bambini che alle 10 si ritroveranno in piazza Matteotti per partire in un corteo che, tra emozioni e canti di Siena , finirà in piazza del Campo all’interno del cortile del Podestà per poi fare tutti insieme l’albero di Natale. Alle 12.30 le luci dell’albero si accenderanno dando il via alle festività natalizie. Alle 17 il oro delle voci bianche, formato da 600 bambini della scuola primaria B. Peruzzi e S. Girolamo di Siena, e G. Rodari di Castellina Scalo, si esibiranno in un concerto natalizio sotto la guida dei maestri Beatrice Magnanesi e Leonardo Angelini. A presentare il concerto un ospite d’eccezione, Enzo Iacchetti.

Cosimo I a Siena. Storia, arte e architettura

Primo appuntamento dell’iniziativa organizzata dal comune di Siena con il contributo della regione Toscana. Appuntamento alle 10 davanti al palazzo Comunale, una mattinata alla scoperta della figura di Cosimo I De Medici. Un percorso alla scoperta dei luoghi chiavi della città significativo per Cosimo. Per informazione contattare il seguente numero 0577 43273 oppure scrivere a [email protected]

In…Canti di Natale

Un concerto di beneficenza organizzato dall’associazione Acli di Siena in collaborazione con il circolo Acli si Santo Stefano. Si terrà alle 16.15 all’auditorium Santo Stefano alla Lizza, per l’occasione canterà il coro polifonico Schola Cantorum di Castellina in Chianti, diretta dal Maestro Paolo Gragnoli, con Sandra Panzani al pianoforte e Mariastella Di Lorenzo solista. Ingresso libero nell’arco dell’evento sarà possibile lasciare un’offerta libera, l’incasso della serata sarà devoluto all’Associazione Fondazione Ricerca della Fibrosi Cistica.

“Chiaroscuro” di Motus: danza, musica dal vivo e arti visive



Uno spettacolo di danza, organizzato dalla scuola Motus in collaborazione con il comune di Sovicille e l’associazione Didee Spazi per l’Arte, con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana, propone una rivisitazione artistica in forma contemporanea delle opere d’arte più significative del genio rinascimentale. Una danza dal nome ‘Chiaroscuro’ per rendere omaggio al genio di Leonardo Da Vinci. L’appuntamento sarà alle 18.30 all’edificio storico della Tinaia via dei Macelli, Sovicille.

“Monteriggioni sotto l’albero” torna domenica fra mercatini e storia

Il cartellone di eventi natalizi “Monteriggioni sotto l’albero” torna protagonista con una giornata di appuntamenti nel Castello e nel Complesso monumentale di Abbadia Isola. A partire dalle 9 il Castello di Monteriggioni sarà animato dal mercatino “Regali dal passato”, che unirà collezionisti, ceramisti, artigiani e produttori locali fino alle 19, e alle 17.30 la Sala Dante Alighieri, in via I Maggio 27, ancora nel Castello, ospiterà la presentazione del volume “Sentieri natura in terre di Siena” di Angiolo Naldi alla presenza dell’autore e di Alberto Calamai, presidente dell’Associazione Guide Ambientali Europee. Gli eventi natalizi faranno, poi, tappa nel Complesso Monumentale di Abbadia Isola, dove, alle ore 21, è in programma “La favola di Valibona”, spettacolo teatrale tratto dal fumetto di Jacopo Nesti e Francesco Della Santa “L’eroe partigiano la lotta di Liberazione di Lanciotto Ballerini”, scritto e interpretato da Antonio Fazzini.