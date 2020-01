Weekend in Germania con il proprio cucciolo

Non ti separi mai dal tuo amico a 4 zampe ma hai davvero bisogno di una vacanza? Potresti optare per la Germania, uno dei paesi meglio attrezzati per accogliere cani turisti, e regalarti un’avventura unica. Trascorrere del tempo in compagnia del tuo cane, mentre visiti una capitale Europea ricca di storia e monumenti potrebbe essere un’esperienza indimenticabile.

Oggigiorno le strutture che accolgono animali domestici sono sempre più in aumento e tra le città maggiormente fornite spunta proprio Berlino, infatti, non solo gli hotel consentono il soggiorno degli amici a quattro zampe, ma anche i ristoranti, i parchi con le aree dedicate a loro o, addirittura, puoi portarlo sui mezzi pubblici pagando un biglietto a tariffa ridotta.

Come organizzarsi

Affrontare un viaggio in compagnia dell’amico “Fido” richiede una particolare attenzione ai dettagli, anche quando si decide di fare la valigia. Nel bagaglio dovrai portare con te il cibo necessario per il weekend, non puoi rischiare di terminare il mangiare che consuma di norma e doverlo acquistare di una marca diversa dal solito, questo potrebbe causargli dei disturbi intestinale. Un secondo aspetto importante, quando prepari la valigia, è il giocattolo preferito, il pupazzetto di stoffa o la pallina con la quale gioca sempre sono indispensabili.

Come pensi di affrontare il viaggio con il tuo amico a quattro zampe? Auto o aereo? Se preferisci affrontare il viaggio in auto devi tenere a mente che il cane potrebbe soffrire di mal d’auto, quindi in quel caso è opportuno non farlo mangiare prima di partire, inoltre, effettua delle pause ogni due ore così potrà sgranchirsi, bere un po’ d’acqua e fare i bisognini.

Se invece credi di partire con l’aereo mettiti alla ricerca delle compagnie che accettano cani in cabina o in stiva. I cani di piccola taglia possono viaggiare in cabina, mentre quelli di grande taglia devono necessariamente essere imbarcati in stiva. Inoltre, per viaggiare in aereo è fondamentale possedere un trasportino a norma, come si legge sul sito blisspets.eu, ad esempio, è importante la presenza di fessure di areazione su tutti e 4 i lati, una griglia d’apertura in metallo e appositi fori per il passaggio di sigilli di sicurezza.

Ulteriori fattori imprescindibili, quando si viaggia in aereo e si resta all’interno dei confini europei, sono il passaporto per il cucciolo, il microchip per identificarlo e la vaccinazione contro la rabbia. Quest’ultima deve essere fatta almeno 21 giorni prima della partenza. Per sicurezza controlla i regolamenti del paese che andrai a visitare, sia in entrata che in uscita, oppure puoi chiedere al tuo veterinario.

In tutto il mondo, sempre più strutture si dicono favorevoli nell’ospitare gli amici a quattro zampe e i loro padroni. In Germani gli hotel dogfriendly si trovano in tantissime città, oltre che a Berlino, anche a Francoforte, Dusseldorf, Colonia, Monaco di Baviera o Amburgo. Anche l’Italia cerca di restare al passo con i tempi e di adattarsi al dilagante fenomeno, infatti si possono trovare strutture che permettono l’accesso ai cani in moltissime regioni, dal Sud al Nord.

Non ci resta che augurarti un buon viaggio insieme al tuo migliore amico a quattro zampe, auf Wiedersehen!