Pilgrim monument: la Torre del Mangia degli USA

Negli Stati Uniti esiste una perfetta copia della Torre del Mangia.

Ebbene sì. Il simbolo per eccellenza di Siena ha una sua copia negli USA e non si tratta di una delle avveniristiche attrazioni di Las Vegas (dove, tra le varie riproduzioni, vi è anche un bar con simboli e bandiere delle contrade del Palio) che spesso presentano copie di monumenti ed attrazioni di varie parti del mondo.

Non tutti sanno, infatti, che il simbolo dello sbarco dei padri pellegrini nel nuovo mondo a bordo della Mayflower (1620) viene ricordato negli Stati Uniti da una copia della Torre del Mangia di Piazza del Campo. Questa particolare torre si chiama appunto Pilgrim Monument ed è stata realizzata tra il 1907 ed il 1910 ad immagine e somiglianza del monumento che domina la Piazza del Campo della città toscana.

La Torre del Mangia americana, si trova a Provincetown, Massachusetts, non molto distante dalla più famosa città di Boston e merita davvero una visita per osservarla da vicino.

E’ possibile potersi recare nella cittadina statunitense e visitare così questo particolare monumento solo dopo aver ottenuto un visto turistico USA con il quale poter atterrare sul territorio nord americano.

Una volta ottenuto il visto turistico potrete accedere al territorio statunitense e visitare da vicino la perfetta copia della Torre del Mangia.

Le due torri non sono, però, perfettamente identiche, ma presentano alcune differenze.

La più evidente è l’altezza. Il Pilgrim monument, infatti, è leggermente più piccolo della torre senese: 77 metri di altezza contro i 102 dell’originale.

Inoltre, il monumento in onore dei Padri Pellegrini è costruito in granito mentre a Siena l’opera di Piazza del Campo è di mattoni.

Inoltre, nella torre americana non sono presenti alcuni importanti elementi senesi come il Sunto (la grande campana posizionata sulla cima della torre), l’orologio ed il Palazzo pubblico al suo fianco. Per il resto, la forma delle due torri è assolutamente la stessa.

La scelta della forte somiglianza con la Torre del Mangia venne agli architetti dell’epoca dal momento che mancavano richiami architettonici forti che potessero ricordare i primi insediamenti dei padri pellegrini sulla costa est.

Siena è poi doppiamente legata agli Stati Uniti anche perché dà il nome ad un college che si trova proprio non molto lontano dalla copia della torre. Il campus, infatti, si trova nella città di Albany, nello stato di New York. Per raggiungere il Pilgrim monument dal college occorre attraversare il confine con il Massachusetts, il fiume Hudson, e percorrere circa quattro ore mezzo di tragitto in auto.

A Siena, invece, tra ateneo e la Piazza del Campo con la Torre c’è solo un vicolo, il Chiasso Largo…