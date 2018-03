Turismo, Italia promossa a pieni voti: la Toscana piace ai turisti stranieri

All’ITB – International Tourism Borse – di Berlino, la più importante fiera sul mercato e sull’industria del turismo, che si è tenuto tra il 7 e l’11 marzo, suscitando un grande interesse in tutti i players del settore, l’Italia viene promossa a pieni voti. L’ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo, presente con un padiglione espositivo per illustrare e proporre la ricca e preziosa offerta turistica nazionale, ha presentato, infatti, i dati Istat provvisori relativi ai primi 11 mesi del 2017, secondo i quali sono stati 409,9 milioni i turisti che hanno speso i loro giorni di vacanza nel Belpaese, in crescita del 5,7% rispetto al 2016. Di questi ben 206,1 milioni sono stranieri, con un +6,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a fronte dei 203,8 milioni di turisti nostrani, anche loro comunque in crescita del 5,2%.

Cresce anche la spesa dei turisti che arrivano da oltre confine, che si attesta a 37 miliardi di euro, con un apporto di 5,8 miliardi in arrivo dalla Germania, 4,5 miliardi e dagli Stati Uniti e 3,8 miliardi dalla Francia.

Le regioni più amate e visitate sono Lazio, Lombardia, Veneto e, ovviamente la bella Toscana, che risulta essere la regina del turismo culturale, visto che ben il 72% del flusso di viaggiatori stranieri è arrivato nella nostra bella regione per visitare le splendide città d’arte che ospita e ammirare il patrimonio artistico che custodisce, così immenso da non aver uguali. Importante da sottolineare è anche la percentuale dei “gastroturisti”, ossia quei viaggiatori interessati ai succulenti percorsi enogastronomici, che nel nostro paese sono numerosissimi; quasi inutile ricordare che in Toscana ci sono Strade del Gusto famose in tutto il mondo, come quella del Vino e dell’Olio Chianti Classico o quella del Brunello di Montalcino, tanto per fare solo due degli esempi più celebri.

Il turismo rimane, quindi, uno dei driver principali in grado di guidare il rilancio dell’economia italiana e la nuova stagione che si sta avvicinando rappresenta un’ottima occasione per dare vita, o far ripartire, nuove attività imprenditoriali nel settore turistico ubicate sul nostro meraviglioso territorio. Siena è, infatti, una delle mete più importanti della regione, seconda solo a Firenze, ma, soprattutto, è una delle destinazioni preferite dai turisti stranieri, da qualsiasi paese provengano, perché soddisfa sia le esigenze dei viaggiatori amanti dell’arte e della cultura sia quelli più attenti alle specialità enologiche e gastronomiche.

