Spiagge italiane per l’estate 2023: alcune idee per una vacanza indimenticabile

Se stai cercando una meta per la tua vacanza al mare che possa regalarti un’estate da sogno non è indispensabile spendere centinaia di euro per una costosa vacanza all’estero. L’Italia offre infatti una vasta scelta di spiagge e località balneari che probabilmente non ha ancora esplorato.

Dalle coste adriatiche alle coste ioniche, passando per le coste tirreniche, il nostro Paese offre tantissime opzioni per chi cerca il mare. In questo articolo ti forniamo tutte le informazioni utili per organizzare una vacanza al mare in Italia vedendo insieme alcune idee per la località che ti permetterà di vivere una vacanza da sogno.

Le spiagge più belle d’Italia: dalle coste adriatiche alle coste ioniche

In Italia ci sono alcune spiagge che sono considerate tra le più belle al mondo disseminate tra la nostra costa adriatica, tirrenica e ionica.

La costa adriatica è famosa per le sue spiagge sabbiose, come quella di Rimini o di Riccione, perfette per le famiglie con bambini. Qui avrai modo di vivere una vacanza all’insegna del comfort di uno dei moltissimi family hotel perfetti se viaggi in compagnia della tua famiglia.

La costa tirrenica e la costa ionica, con litorali più rocciosi, offrono invece spiagge più selvagge, come quella di Tropea o Diamante, che sono l’ideale per chi cerca una vacanza romantica. Alternativa non certo meno importante alla Calabria è il Salento, con Santa Maria di Leuca e Gallipoli che sono in grado di offrire panorami mozzafiato e moltissima vita notturna anche per i più giovani.

Le località balneari meno conosciute in Italia

Se vuoi evitare le località balneari troppo turistiche ci sono alcune località meno conosciute che possono sorprenderti per la bellezza dei loro paesaggi e la tranquillità delle loro spiagge.

Ad esempio, la spiaggia di San Fruttuoso in Liguria è un piccolo paradiso nascosto tra le rocce, raggiungibile solo via mare o a piedi.

Anche la costa del Cilento in Campania offre alcune località balneari meno conosciute, come Palinuro o Marina di Camerota, con spiagge bianche e acqua cristallina.

In Puglia, la costa salentina offre alcune gemme nascoste come Castro Marina, con il suo mare azzurro e la sua torre di avvistamento, o Santa Cesarea Terme, con le sue acque termali.

Consigli per organizzare una vacanza al mare in Italia

Organizzare una vacanza al mare in Italia può essere un’impresa difficile, soprattutto se si cerca una destinazione popolare durante i mesi estivi.

In primo luogo prenota il tuo hotel o resort con anticipo per evitare di trovare sold-out o prezzi troppo elevati.

Quando si viaggia in Italia è anche molto conveniente prenotare direttamente in struttura o affidarsi ad un sito web specializzato in prenotazioni che possa offrirti delle buone scontistiche, evitando così la tradizionale agenzia viaggi che potrebbe solamente far lievitare il costo della tua vacanza.

Organizzare una vacanza al mare in Italia richiede un po’ di pianificazione e attenzione, ma le opzioni disponibili sono molte e variegate.

Dalle spiagge più belle alle località meno conosciute, dalle vacanze in famiglia alle vacanze di coppia, ci sono tante opzioni per godersi il mare italiano. Con i nostri consigli e le offerte convenienti che troverai sui diversi portali come quello citato potrai organizzare la tua vacanza al mare in Italia in modo facile e conveniente.