Scopri la Toscana noleggiando un catamarano

Hai mai sognato di fare delle esclusive vacanze in barca? Ora questo sogno può diventare reale! Da qualche anno infatti è sempre più diffusa la pratica del noleggio imbarcazioni private, per poter trascorrere dei piacevoli giorni o settimane di vacanza nel massimo della tranquillità e della privacy. Questi servizi offrono spesso diverse possibilità, a seconda delle tue esigenze e del tuo budget. Per esempio, potresti voler scegliere le dimensioni e la tipologia dell’imbarcazione, così come la presenza o meno dell’equipaggio a bordo.

Tutto il comfort che cerchi: il catamarano

Se in vacanza ti piace stare comodo, allora il tipo di imbarcazione che fa per te è senza dubbio il catamarano. Se sei alla ricerca di nuove mete e di nuove avventure, potresti per esempio valutare l’ipotesi del noleggio catamarano in Toscana. Una barca di questo tipo ti consente infatti di godere di molti vantaggi che altri tipi di barche non presentano: la stabilità prima di tutte; per via delle sue imponenti dimensioni, il catamarano è infatti meno soggetto di altre tipologie alle oscillazioni date dalle correnti marine, garantendo così il massimo della stabilità possibile a bordo. Un altro grande vantaggio è dato poi dall’ampio spazio a disposizione: a bordo di un catamarano non si starà affatto stretti! Questo naturalmente, ti consentirà di poter progettare delle vacanze più numerose, con amici, ospiti e parenti a bordo. Oltre a questo, il principale vantaggio del noleggiare un’imbarcazione privata è poi quello della totale autonomia, privacy e tranquillità a disposizione. Noleggiando una barca tutta per te e per i tuoi ospiti, non dovrai sottostare a nessun tipo di orario o tragitto già prefissati, potrai anzi scegliere in totale libertà dove, quando e come muoverti e spostarti. Il divertimento sarà quindi garantito! Potrai esplorare i luoghi più nascosti e selvaggi, quelli dove nessuna nave da crociera può riuscire ad arrivare.





Scopri la Toscana via mare

Se pensavi che la Toscana si potesse girare e visitare soltanto via terra, è arrivato il momento di farti cambiare idea! Navigare con gli amici o con la tua famiglia a bordo di un catamarano ti consentirà infatti di scoprire ed esplorare tutti i luoghi e gli arcipelaghi più suggestivi della regione Toscana. I numerosi porti e porticcioli lungo la terraferma toscana, i borghi storici, la cucina e il vino garantiscono una vacanza all’insegna del relax e una navigazione tranquilla. L’Elba e le isole vicine attraggono i visitatori con il mare turchese, le splendide spiagge sabbiose, la natura incontaminata e la vegetazione rigogliosa: qui, anche le famiglie, possono sentirsi a loro agio. Oltre alla famosissima Elba, questa zona offre altre bellissime possiblità: il Giglio e Giannutri che insieme formano l’arcipelago toscano e sono sicuramente tra le più belle d’Italia. Lungo la costa continentale troverai porticcioli moderni, stabilimenti balneari classici, porti storici e numerose spiagge di sabbia. Molti sono gli itinerari tra cui potresti scegliere. Per esempio, dall’Elba potrai poi proseguire verso nord fino all’isola di Capraia, e più avanti verso la terraferma fino a Marina Cala de’ Medici, situata a 11 miglia nautiche a sud di Livorno, oppure più a nord, verso le località balneari di Viareggio e Forte dei Marmi. Capraia è anche un buon punto di partenza per un viaggio di circa 20 miglia nautiche fino al porto turistico di Macinaggio, in Corsica settentrionale.

Come avrai potuto capire, le bellezze marittime e naturali della Toscana sono davvero tante e il noleggio di un catamarano è senz’altro il modo migliore per scoprirle tutte.