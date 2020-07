Al mare in Italia: la spiaggia di Tortoreto

Ci sono località in Italia che ogni anno sono visitate sempre dagli stessi turisti, che tornato di volta in volta, attirati dalle mille bellezze offerte dal luogo. Tortoreto è una di queste località, che quest’anno ha qualcosa da proporre anche a chi arriva in Abruzzo per la prima volta. A partire dalla spiaggia perfettamente attrezzata, seguendo le nuove regole che vogliono il distanziamento sociale in qualsiasi situazione quotidiana. La zona di Tortoreto Lido è perfetta per una vacanza estiva, offre una bellissima spiaggia e tanti locali e ristoranti, attivi durante il giorno ma anche durante la notte.

Soggiornare a Tortoreto

La parte antica di Tortoreto riposa sulle colline abruzzesi. Dal Belvedere, un luogo assolutamente da visitare, si può ammirare tutta la costa: da Alba Adriatica fino a Giulianova a sud. Chi si ferma a Tortoreto sceglie il borgo medioevale quando preferisce la tranquillità e la frescura della brezza serale favorita dalle vicine colline. Se invece si giunge qui vogliosi di una classica vacanza in spiaggia, allora gli hotel a Tortoreto sul mare sono la scelta migliore. La località è Tortoreto Lido e offre tante diverse soluzioni, compresi alcuni hotel particolarmente attrezzati, muniti anche di una bella piscina. Quest’anno sono numerosi gli italiani che rimarranno nella nostra bella penisola per le vacanze, meglio quindi prenotare con un certo anticipo rispetto alle previsioni per la partenza.

Una spiaggia perfettamente organizzata

Stiamo parlando di una lunga fascia litoranea, con sabbia fine e fondali che degradano in dolcezza, senza improvvisi aumenti della profondità. Una classica spiaggia adriatica, dove possono fare il bagno anche i bimbi piccoli o chi non sa ancora nuotare al meglio. La spiaggia di Tortoreto è perfettamente attrezzata, con ombrelloni e lettini per ogni ospite, alla corretta distanza come previsto dai regolamenti vigenti nel nostro Paese. Alle spalle della spiaggia il lungomare è perfetto per una lunga passeggiata serale. Sono numerosi anche i bar, i ristoranti e i locali, alcuni dei quali sono aperti anche nel cuore della notte, per chi ama far tardi e divertirsi fino all’alba.

Il borgo di Tortoreto

Ma Tortoreto è anche l’antico borgo medioevale, che ancora ci ricorda le sue origini. Anticamente qui era presente un vero e proprio castello fortificato. Oggi delle mura rimane poca cosa, solo una alta torre, unica al borgo da un ponte in pietra. L’impianto del borgo è però ancora completamente medioevale e vale realmente la pena di una visita. È caratterizzato da viuzze strette e da antichi palazzi. Sono ancora ben visibili poi le antiche chiese, tra cui ricordiamo Santa Maria della Misericordia, edificata nella prima metà del 1300. Si possono visitare anche due chiese in stile barocco: Sant’Agostino e San Nicola, erette nel corso del 1500. Il borgo ospita anche numerosi ristoranti tipici, per chi vuole realmente assaporare la vera cucina abruzzese. Alle spalle del borgo, verso l’entroterra, si trova la Val Vibrata, un percorso nella storia e nell’enogastronomia dell’Abruzzo. Tra mille borghi antichi, cantine che producono vini di alta qualità e cascinali che offrono olio, formaggi, salumi e tutti i prodotti della terra.