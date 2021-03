Zona rossa, la scuola media Mattioli decide per le vacanze di Pasqua da lunedì

La zona rossa arrivata in maniera quasi improvvisa per la Toscana, dato che i numeri forniti dalla Regione avevano fatto pensare alla permanenza in arancione, porta di nuovo alla sospensione della didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado. Ledichiarazioni di oggi del premier Mario Draghi, riguardo all’apertura degli istituti scolastici fino alla prima media anche in zona rossa, saranno infatti valide solo dal 6 aprile.Così, prendendo in considerazione le richieste dei genitori, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Mattioli, Federico Frati ha optato per uno spostamento del ponte Pasquale inizialmente previsto dopo le vacanze perché potesse ricadere su giorni di Didattica a distanza anziché in presenza – Su questa ipotesi il Dirigente aveva lavorato già la settimana scorsa acquisendo la necessaria delibera del Consiglio di Istituto.Gli alunni della scuola media Mattioli saranno dunque liberi da impegni scolastici già a partire da lunedì 29 marzo. I ragazzi anticipano di fatto le vacanze e rientreranno a scuola quando potranno ritrovare condizioni migliori per il loro apprendimento