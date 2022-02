Un evento per celebrare il connubio fra donne, matematica e scienze e tecnologie dell’informazione. Nella giornata dell’11 Febbraio 2022, in occasione della Giornata Mondiale delle Donne nella Scienza,

l’associazione [email protected], del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche dell’Università di Siena, organizzerà una giornata per celebrare e valorizzare donne impegnate

nella ricerca tecnologica e matematica.

[email protected], infatti, è stata costituita recentemente con l’obiettivo di creare opportunità per rendere coeso il gruppo delle ricercatrici, cosi come organizzare eventi di diffusione della ricerca, e individuare borse di studio dedicate all’ambito women-tech and mathematics.

L’evento dell’11 Febbraio, aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà in presenza nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Siena, via Banchi di Sotto, 55, dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Il pomeriggio inizierà con i saluti del Magnifico Rettore Prof. Francesco Frati, del Direttore del DIISM Prof. Valerio Vignoli e un intervento di apertura del Prof. Francesco Ricci (Liceo Classico “Enea

Silvio Piccolomini”) volto a celebrare donne del 900 in letteratura e scienza. Seguiranno pillole della ricerca e storie dal mondo di giovani ricercatrici del DIISM. Dopo un webinar in cui verrà lanciato

un contest hackathon, la giornata si concluderà con una tavola rotonda a cura del comitato organizzatore: Monica Bianchini, Giovanna Maria Dimitri, Ada Fort, Chiara Mocenni, Maria Pozzi e Lucia Sampoli.

Gli interventi si alterneranno a quattro momenti musicali dal vivo. Infine, ai presenti verrà offerto un aperitivo nel Cortile del Rettorato intorno alle ore 18.30.

Previsto ingresso libero con prenotazione obbligatoria online al seguente link