Wine&Siena: domani aperitivo con Distilleria Deta al Battistero Bistrot

Un evento fuori salone nell’ambito di Wine&Siena firmato Distilleria Deta e organizzato presso Il Battistero Bistrot Siena per domenica 13 marzo.

La serata si aprirà alle ore 18, in piazza San Giovanni, a Siena, presso il Bistrot ‘Il Battistero’ con un aperitivo con due cocktail speciali che vedranno al centro due ‘prodotti simbolo’ della Distilleria: il Giusto’N Piazza, a base di Gin Giusto London dry con ginepro e angeliche toscane di Distilleria Deta, cordiale al lime e pimento, schiuma di zenzero e polvere di liquirizia, e il Deta Fusion, realizzato con sake, pisco, riduzione di campari, agrumi e Antico Amaro delle Terme, ottenuto con infusione di rabarbaro e china al cento per cento toscani e invecchiato in barrique.

Alle ore 20 la serata continuerà con la cena, a numero chiuso, presso il ristorante In Carrozza, nel Vicolo delle Carrozze, e con la partecipazione del barman Riccardo Aldinucci che preparerà due cocktail con al centro due ‘classici’ della produzione di Distilleria Deta: il Gin Giusto e la Grappa Chianti Classico. Il primo cocktail pre dinner è il ‘Giusto Toscano’ con Gin Giusto, infuso alla mano di Budda, concentrato di rum e lime, liquore al finocchietto selvatico, top di mate e bordata di polvere di pomodoro, mentre il secondo dedicato all’after dinner è ‘Grappa etc…’, composto da succo di pompelmo, Grappa Chianti Classico, bitter, infuso al cedro limone, yuzu, acqua di basilico e top di gingerbeer. Per informazioni e prenotazioni per la cena è possibile telefonare al numero 338-7168252.