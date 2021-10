“We share one future”, ecco il progetto Erasmus che coinvolge i docenti della San Bernardino

“We share one future”, si chiama così il progetto Erasmus che ha coinvolto gli insegnanti della scuola media San Bernardino. In sostanza un progetto di studio portato avanti da docenti di Italia, Portogallo, Romania, Turchia e Grecia e che prevede settimane di seminari e lezioni da svolgersi a turno presso questi paesi sul tema della sostenibilità ambientale. E proprio in questi giorni i docenti della scuola media San Bernardino hanno ospitato i colleghi degli altri paesi europei. “Siamo entusiaste di questa opportunità di scambio e condivisione” commenta la professoressa Anna Mancini, insegnante di lettere. “E’ fondamentale riuscire a sensibilizzare le nuove generazioni su questo tema e scambi come questo sono indispensabili” aggiunge la preside, dottoressa Simona Ugolini. “Human beings need to survive” si legge in una slide di un seminario tenuto in questi giorni a Siena. E’ per questo che il tema della sostenibilità è diventato ormai fondamentale e non più rinviabile.

Giovanni Sicilia

