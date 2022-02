“Voci da altri mondi, identità culturali a confronto”, evento della Misericordia di Siena

Sabato 12 febbraio alla sala Coppi della Misericordia di Siena in strada del Mandorlo 3, si terrà l’incontro “Voci da altri mondi, identità culturali a confronto”.

L’evento, organizzato dal punto di ascolto “Casa del Noi” della Misericordia, ha lo scopo di guardare il tema delle migrazioni da un punto di vista straordinario: quello di chi decide di lasciare la propria terra, i propri familiari, e intraprendere un viaggio lontano dalla guerra, dalla povertà e verso la libertà. I volontari del punto di ascolto hanno sentito l’esigenza di far conoscere le storie di queste persone, le emozioni e le aspettative che si celano dietro la decisione di partire e anche quelle di chi li vede arrivare e tende loro una mano.

La mattina si avvicenderanno ospiti di cinque diverse nazionalità: Libano, Siria, Afghanistan, Kurdistan e Guinea Conakri che racconteranno la loro storia, quella del loro Paese e le aspettative che hanno avuto sul loro viaggio; le emozioni di chi lascia tutto e sa che forse non potrà più tornare indietro, l’incontro con lo sguardo del popolo che li ha accolti.

Il pomeriggio sarà la volta di chi ha lavorato e lavora in prima linea per aiutarli e dare loro una speranza di vita dignitosa e libera: parleranno la dottoressa Rossana Perri, direttrice fino al 2018 dell’hot spot di Lampedusa gestito dalla Confederazione nazionale delle Misericordie e Anna Ferretti del centro di ascolto della Caritas Diocesana; a loro il compito di raccontare cosa vuol dire accogliere, superare le barriere linguistiche e culturali e dare un senso al viaggio che queste persone hanno intrapreso. L’ultimo intervento del pomeriggio sarà riservato a due associazioni del nostro territorio Cor Magis e Carretera Central che si occupano di aspetti legati all’accoglienza a alla lotta contro il caporalato.

L’ evento si svolgerà sia in presenza che in diretta Facebook. La sala Coppi della Misericordia, ospiterà in totale sicurezza fino a trenta partecipanti muniti di Green Pass che potranno ascoltare dal vivo le testimonianze e intervenire con riflessioni e domande. Chi non trovasse posto potrà seguire l’evento in streaming. Per prenotarsi si può scrivere un’email a [email protected]