ViviFortezza, FdI va in pressing sul Comune: “Insensato bloccarla, serve una soluzione di buonsenso”

Sulla questione della Fortezza Medicea Fratelli d’Italia continua a restare in pressing sull’amministrazione comunale.

Il coordinamento comunale del partito infatti, ricordando come ViviFortezza fosse “brand riconosciuto anche fuori dalle mura di Siena” afferma che è “nell’interesse della città trovare una soluzione che permetta la prosecuzione di un’esperienza interessante, in modo equilibrato”.

Da qui la richiesta: “Auspichiamo che si possa trovare un accordo che permetta di proseguire ViviFortezza, garantendo un certo numero di eventi alcuni dei quali di caratura nazionale, che mettono in moto un indotto cittadino richiamando il grande pubblico -scrivono da FdI-. Non ha alcun senso bloccarla, o ridimensionarla, in nome di un equivocato concetto di concorrenza, che non è evidentemente molto chiaro. Servono regole certe anche e proprio a tutela dei commercianti , per evitare eventuali eccessi o scorrettezze, ma da qui impedire totalmente gli eventi in Fortezza ce ne corre”.

Proseguono dal coordinamento comunale: “Vanno abbandonati gli atteggiamenti protezionistici , dopo il Covid occorre liberare le migliori energie per far ripartire la città e renderla attrattiva e competitiva”.

La chiosa è un auspicio affinché si trovi “una soluzione di equilibrio e di buonsenso, che – concludono da FdI- è la regola generale che sovrintende le scelte anche di carattere amministrativo, sempre nell’interesse pubblico e non dei singoli. Siamo ancora in tempo per far partire la stagione di eventi in Fortezza, la Città lo chiede e noi siamo convinti che sia una soluzione saggia e dignitosa”.