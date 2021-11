Vittime della strada, nelle strade della provincia rilevati 877 incidenti con 526 feriti e 8 decessi

Da inizio anno fino ad oggi sono stati registrati 877 incidenti con 526 feriti e 8 persone decedute in provincia di Siena, un trend che non accenna a diminuire rispetto al 2020 quando furono registrati 954 incidenti di cui quasi la metà con feriti (543 persone) e 8 con esiti mortali.

I dati sono stati resi noti dalla polizia oggi in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada”. Per contenere i sinistri mortali nel territorio nazionale sono 397mila le pattuglie della Polstrada schierate da gennaio 2021. Questo ha permesso di accertare più di 1.500.000 di infrazioni, di ritirare 21.255 patenti di guida, con 2.477.333 punti decurtati.

“E’ una questione di responsabilità individuale poiché i controlli di polizia, da soli, non potranno mai essere sufficienti se, contemporaneamente, chi si mette alla guida non mostra attenzione, con la propria condotta, al rispetto della vita propria e altrui – spiega la polizia in una nota- Per questo motivo l’obiettivo della Polizia o è quello di sensibilizzare gli automobilisti sui rischi derivanti da comportamenti errati alla guida, anche attraverso campagne di prevenzione ed informazione sulla sicurezza stradale”.

“Sono numerose le iniziative che riflettono l’impegno sotto il profilo comunicativo, informativo e gli accordi con enti ed istituzioni con cui la Polizia di Stato condivide obiettivi di riduzione della mortalità stradale – si legge ancora-. Le iniziative dedicate all’educazione stradale sono indirizzate non solo agli automobilisti, ma anche ai giovani, futuri conducenti del domani, attraverso la diffusione nelle scuole della cultura della legalità, della prevenzione e la promozione dei corretti stili di vita, favorendo la partecipazione di insegnanti, studenti e genitori alle attività organizzate, consolidando il rapporto di cooperazione in tema di sicurezza della mobilità, di riduzione dell’incidentalità, di prevenzione e promozione di comportamenti più responsabili- prosegue la nota- .La cultura della guida sicura è un valore comune ed un impegno corale perché la strada è di tutti e tutti dobbiamo fare la nostra parte per sentirci coinvolti, adottando e pretendendo dagli altri condotte di guida corrette”.