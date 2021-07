VisMederi, ecco la nuova sede: il 2 agosto l’inaugurazione dell’immobile a Monteriggioni

Sarà lunedì 2 agosto il giorno in cui VisMederi inaugurerà la nuova sede nel comune di Monteriggioni. “Un investimento importante, dopo 13 anni vissuti all’interno di Fondazione Toscana Life Sciences”, commenta così la novità il cso Emanuele Montomoli.

“Abbiamo deciso di puntare su un immobile che sia nostro e a Monteriggioni si è presentata un’opportunità – continua-. Alla Tognazza infatti c’è una struttura nuova e disponibile per poterla riadattare come vogliamo voluto noi”. In un primo momento sarà spostata la parte amministrativa di VisMederi, quella della qualità e della bio-finanza. “Si muoveranno tutti coloro che non stanno in laboratorio – precisa Montomoli-. Dentro a Tls sarà fatto spazio a più persone proprio per i laboratori”. La nuova sede della Tognazza ospiterà anche le società che sono legate a VisMederi come VisMederi research, Textyle, Life Sciences e sarà anche la sede della Fondazione VisMederi.

Per l’azienda che lavora nel settore delle scienze della vita il 2021 è stato un anno importante: nello scorso giugno VisMederi ha annunciato il primo studio sperimentale preclinico del suo vaccino anti-covid LeCoVax2, che è in fase di sviluppo grazie alla collaborazione con Università statale di Milano. “Stiamo continuando a fare prove sugli animali. La prossima settimana avremo risultati su altri 100 topi immunizzati. Non vogliamo fare voli pindarici e ancora non sappiamo quando sarà disponibile perché dobbiamo ancora fare tanti test. Non corriamo per arrivare primi ma per avere un prodotto sostenibile nel tempo anche per i richiami”, aveva detto Montomoli qualche giorno fa.

E sempre in tema di lotta alla pandemia bisogna ricordare anche il “grazie ” di Ugur Sahin, Ceo and cofondatore di Biontech, a VisMederi per il suo contributo nello sviluppo del vaccino anti-coronavirus Pifzer – Biontech. “Senza lo sforzo instancabile dei nostri partner , che hanno svolto un ruolo centrale, non saremmo mai riusciti ad ottenere questa pietra miliare, un viaggio che inizia solamente all’inizio del 2020. Abbiamo apprezzato l’implacabile supporto di tante compagnie e vorremmo esprimere la nostra gratitudine

