Visita Guidata, domani l’ultima puntata della stagione. E da autunno il programma va alla scoperta delle bellezze toscane

Si chiude mercoledì sera la prima stagione di Visita Guidata, il nuovo format di Canale 3 Toscana che per sei puntate ha raccontato Siena e la sua provincia attraverso approfondimenti storici, artistici, tradizionali, identitari e enogastronomici di ogni singolo luogo visitato.

Virginia Masoni, insieme a Elisa Civai, ha accompagnato i telespettatori a Montalcino, Pienza, Montepulciano, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa e, mercoledì 19 aprile, concluderà questa prima serie tornando a Siena per una visita speciale al Complesso Monumentale del Duomo. Durante la puntata, come sempre, scopriremo la ricetta di un piatto tipico della tradizione culinaria senese, le tappe fondamentali che hanno portato alla costituzione della Fabbriceria Opera della Metropolitana che si va ad intersecare con la storia della Cattedrale e delle sue maggiori espressioni artistiche; vivremo e capiremo meglio il rapporto che lega Siena a Maria, alla Regina e ‘Patrona’ della Città e faremo un viaggio in quello che è stato e rimane il grande sogno incompiuto del Duomo Nuovo.

Dal prossimo autunno Visita Guidata, con la cura di Opera Laboratori e con lo staff tecnico di Canale 3 Toscana, si sposterà nell’aria più vasta Toscana per iniziare una nuova avventura oltre provincia senese. La puntata Siena, Divina Bellezza sarà visibile alle 21 sul Canale 84 del Digitale Terrestre e in streaming e on demand sulla web tv www.canale3.tv nell’apposita sezione Visita Guidata.