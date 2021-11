Visita di Mattarella: rimossi cassonetti lungo il percorso, niente “porta a porta” in alcune zone del centro storico

Sono programmate alcune modifiche al servizio di raccolta rifiuti per lunedì prossimo15 novembre, in occasione della visita del Presidente della Repubblica la cerimonia di inaugurazione per il 781’ anno accademico dell’Università degli Studi di Siena.

Su disposizione della Questura di Siena, infatti, il gestore Sei Toscana ha provveduto a rimuovere alcuni cestini e cassonetti lungo il percorso che effettuerà il Presidente per recarsi nel luogo della cerimonia nella cripta di San Francesco a Siena. Sono circa 40 le postazioni rimosse. Inoltre in alcune vie del centro storico di Siena non sarà effettuata la raccolta porta a porta. Il Comune di Siena chiede la collaborazione dei cittadini interessati dalle modifiche: utilizzare isole e postazioni limitrofe per quanto riguarda le zone nelle quali sono stati rimossi cassonetti e non effettuare il conferimento dei rifiuti nelle vie del centro storico interessate al provvedimento. L’amministrazione sta provvedendo anche a posizionare appositi cartelli di avviso.

Nello specifico, come comunicato da Sei Toscana, resteranno chiuse e interdette all’utilizzo i cestini e le postazioni site in: strada dell’aeroporto di Ampugnano, Sp 105, via Grossetana, abitato di San Rocco a Pilli, rotonda ingresso Ss 223, Ss. 223, ingresso Tangenziale ovest, uscita Siena Nord, rotonda Siena Nord, viale Giovanni Paolo II, via Lombardi, rotatoria viale Bracci, ponte Caduti sul lavoro, viale Sardegna, via Simone Martini, ingresso Porta Ovile, via Vallerozzi, piazza d’OviIe, via degli Orti, via del Comune, via dei Rossi, ingresso piazza San Francesco, via dell’Abbadia, via della Stufa secca, via Garibaldi, via Mazzini, via Caduti sul lavoro, via Lombardi fino alla rotatoria Bandinelli, ponte Bandinelli, viale Sclavo, via Fiorentina, via Quinto Settano, strada Petriccio e Belguardo, via Colombini, via Bernardo Tolomei, via Raimondo da Capua, via Luciano Bianchi, ingresso tangenziale Acqua Calda, ingresso Ss 23, via del Poggio, via del Castruccio.

Nel centro storico di Siena, non sarà effettuata la raccolta porta a porta nelle vie interessate dal percorso del corteo presidenziale: ingresso Porta Ovile, via Vallerozzi, via degli Orti, via del Comune, via dei Rossi, piazza san Francesco, via Abbadia, via della Stufa Secca e via Garibaldi. La situazione tornerà alla normalità a partire da martedì 16 novembre.