“ViSioni di città”, laboratorio sul centro storico

Valorizzare il cuore della città senza trasformarlo in un parco giochi per turisti, ma dando vita a un progetto in grado di rispondere alle esigenze di residenti, studenti e turisti: è questa la principale sfida attorno alla quale martedì 7 marzo è ruotata la discussione e il confronto tra i partecipanti al terzo laboratorio di “viSIoni di città”, il percorso di partecipazione promosso dal Comune e finalizzato a coinvolgere la cittadinanza nella redazione del nuovo Piano Strutturale della città.

Al laboratorio, svoltosi in Palazzo Patrizi, hanno preso parte trenta persone tra residenti, rappresentanti del mondo associativo, delle categorie economiche e delle professioni. Fin dai primi interventi è emersa la centralità di alcuni temi, primo tra tutti quello della necessità di conciliare le esigenze dei diversi “utilizzatori” del centro storico (residenti, studenti, turisti, pendolari), evitando di trasformarlo in un “parco giochi per turisti”. I partecipanti hanno inoltre suggerito di non puntare su un generico afflusso turistico ma di adottare azioni in grado di qualificare maggiormente le tipologie di visitatori della città, incentivando quelle più sensibili ad alcuni temi (sostenibilità, ambiente, cicloturismo ecc), lavorando inoltre alla destagionalizzazione e diluizione anche territoriale dei flussi turistici. Al tema della presenza turistica in centro si è legato anche quello dei servizi e dell’offerta commerciale: in questo senso occorre sostenere la qualità delle produzioni artigiane e la rete di piccolo commercio a servizio della residenza, incentivando il recupero e la rifunzionalizzazione degli spazi sfitti presenti. Ma il centro non è uno spazio a sé stante: lo hanno sottolineato più volte le persone presenti, invitando ad adottare nel Piano tutte quelle strategie utili a rafforzare il sistema di connessioni con il resto della città e del territorio, sia in termini di mobilità (da quella ciclopedonale a quella a motore, passando per il tema della sosta più volte sottolineato soprattutto dai residenti) che di opportunità di fruizione del territorio costituite ad esempio dal sistema di verde urbano e non urbano che circonda la città e che potrebbe essere ulteriormente valorizzato in un progetto che tenga insieme il centro, il parco delle mura e le valli verdi.

Prossimo appuntamento martedì 14 marzo alle 17.00 presso il Centro di Quartiere di Isola d’Arbia, questa volta per il laboratorio “Lavorare e produrre” dedicato ai temi dei settori produttivi, della biodiversità economica e del commercio di prossimità. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il seguente modulo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWdg9BI59ihlhPI_-mKbso5wS8-N3iSH2OdV8IB_6lyinWw/viewform.